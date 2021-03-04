MyHeritage: veja como fazer para animar fotos antigas de família

A foto animada pode ser compartilhada no Facebook, Twitter e outras redes sociais Crédito: Twitter @myheritage

O site de genealogia MyHeritage lançou uma ferramenta que está fazendo sucesso nas redes sociais. O Deep Nostalgia, é um recurso que usa uma imagem antiga para criar uma breve animação com olhares, piscadas e sorrisos. Ele pode ser baixado para o computador em formato de vídeo ou compartilhado no Facebook, Twitter e outras redes sociais.

With our new Deep Nostalgia™, you can see how a person from an old photo could have moved and looked if they were captured on video! Read more: https://t.co/ZwUwzJRQ26 #RootsTech #RootsTechConnect pic.twitter.com/LERXhrqiut — MyHeritage (@MyHeritage) February 25, 2021

Gilberto Sudré, pesquisador em Segurança da Informação e comentarista da Rádio CBN Vitória, diz que a ferramente faz sucesso porque traz as lembranças de pessoas queridas. "Existem outras ferramentas que fazem isso, mas no Deep Nostalgia você tem fotos de pessoas que são muito queridas. É como se tivesse trazendo de volta um pouco da pessoas que você gostava muito como um avô, uma tia, o pai ou a mãe. Juntou a questão da tecnologia de fazer esse tratamento de foto 2D para um efeito 3D, e isso encanta as pessoas. Traz a lembrança da pessoa querida", diz. Para usar a plataforma, basta fazer o login e escolher qualquer imagem da galeria. O recurso é gratuito e pode ser baixado na App Store e no Google Play.

O MyHeritage garante que as imagens estão seguras. O site afirma que não compartilha as fotos ou vídeos com terceiros e apaga o conteúdo imediatamente, caso o cadastro não seja concluído. Segundo a empresa, o site apenas hospeda as imagens. Apesar disso, é preciso alguns cuidados. "O risco de trazer algum dano à sua privacidade é baixo. É preciso só tomar cuidado com as fotos que irá enviar. E também ficar atento se é necessário colocar dados pessoais como endereço, telefone e email. São informações que podem vazar, por isso é importante ter cuidado".

Em seu site, a empresa diz que a novidade "produz uma representação realista de como uma pessoa de uma foto antiga poderia ter se movido se tivesse sido capturada em vídeo". O recurso funciona em fotos em preto e branco, nas originalmente tiradas em cores e nas que tiveram as cores restauradas.