Faxineira vira influencer e cria rede de apoio para as diaristas do país

A baiana Veronica Oliveira, que mora em São Paulo, viu a rota da vida mudar algumas vezes. A primeira foi quando perdeu o emprego fixo e a estabilidade financeira que estava acostumada a viver. "Acabei aceitando um emprego no atendimento de um laboratório onde o salário era de mil reais. Com os descontos do plano de saúde tinha que viver com R$ 680. mas só de aluguel eu pagava R$ 500", lembra. A barra pesou e ela tentou suicídio. "Tive uma overdose de medicamentos e passei cerca de três semanas internada em um hospital psiquiátrico". Quando saiu, decidiu que mudaria de vida. Começou a fazer faxina depois de dez anos trabalhando com telemarketing. Virou referência. Criou, então, a página 'Faxina boa" no Facebook onde dá dicas para diaristas de todo o país sobre como melhorar o trabalho, como negociar valores, como fazer a melhor limpeza e até como exigir melhores condições de trabalho. Aos 38 anos, com 2 filhos, ela se tornou uma influenciadora digital na área e hoje tem orgulho de sua trajetória.