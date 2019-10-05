"Falar de acessibilidade é falar de vida"

Sou uma pessoa muito disciplinada. Em função do balé, de todo meu histórico no esporte. Após o acidente, fui fazer tratamento no Hospital Sarah Kubitscheck, em Brasília. Foi uma espécie de colégio interno (risos). Nessa nova releitura da minha vida, foi crucial para mim. Tenho muita gratidão por ter passado por esse momento tão rígido de disciplina. Ali, não importa se a pessoa vai andar amanhã ou não. Importa o hoje. Então, lá você aprende desde arrumar sua cama, vestir sua própria roupa, todas as ações diárias. Pode ser fácil criar certa dependência não precisando. Ninguém é tão independente que não necessite do outro. A minha independência é graças à ajuda do outro.