Estilista capixaba faz desfile de moda praia na China

Patiara Aguiar é a única brasileira a participar do Macau Fashion Festival

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 14:33 - Atualizado há 6 anos

Patiara Aguiar apresenta coleção na China Crédito: Divulgação: Macau Fashion Festival

Foi ao som do funk de Anitta que a estilista Patiara Aguiar apresentou sua coleção na noite desta quinta-feira (17), na China. A capixaba foi a única brasileira selecionada para participar do Macau Fashion Festival 2019. "Olha onde a brincadeira foi parar. A Borana me levou para o outro lado do mundo. Demora um pouco para ficha cair que estou do outro lado do mundo desfilando com a minha marca. Não imaginava que, tão cedo, isso fosse acontecer", contou.

Na passarela muito patchwork, mix de estampas e trabalho manual, numa coleção de moda praia inspirada no reggae. "O casting de modelos foi escolhido por eles e a beleza enviamos algumas sugestões. A todo tempo, eles nos mantinham informados de tudo. Eles são muito organizados também. Ensaiam, repetem e cuidam dos mínimos detalhes", contou a estilista. Ela conta como surgiu a oportunidade de desfilar em Macau. "A Borana é uma empresa associada a Texbrasil (programa de internacionalização da Indústria Têxtil Brasileira) e a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT), que são as duas entidades que promovem o setor de exportação brasileiro. Recebi o convite para participar de uma seleção de empresas, concorrendo com grandes marcas que fazem parte desses programas. Tudo foi pago pelo governo de Macau. É muito importante ter a minha marca reconhecida internacionalmente. É um orgulho gigante".

Desfile da Borana na China Crédito: Divulgação: Macau Fashion Festival

O Macau Fashion Festival é um evento anual de grande repercussão na Ásia. Nesta sexta-feira (18), acontece uma rodada de negócios. "Além do reconhecimento internacional como estilista, será uma credencial que certamente me levará a outros tantos eventos", diz Patiara.

Patiara Aguiar com as modelos no desfile na China Crédito: Divulgação: Macau Fashion Festival

Ainda animada com a viagem para China, que demorou mais de 40 horas, ela conta que está encantada com o país. "É outra cultura, outra arquitetura. Estou deslumbrada com tudo. Encontrei com alguns brasileiros e uma das modelos do desfile é do Rio Grande do Norte". Ainda emocionada com o desfile, ela contou os próximos planos. "De dois anos pra cá, tudo tem acontecido de uma forma intensa e incrível demais. Eu costumo não fazer tantos planos. Vamos nos estruturar para a abertura de lojas fora do estado e, quem sabe, em Portugal, que é o meu grande sonho".

Patiara Aguiar com as modelos no desfile na China Crédito: Divulgação: Macau Fashion Festival

