É mãe ou pai de planta? O novo "fenômeno" dos lares no país

Cultivo de plantas ganhou novos adeptos durante a pandemia Crédito: Pixabay

Com quase um ano desde o início das medidas de restrição social para o combate ao novo coronavírus no Brasil , como o trabalho remoto e o fechamento das escolas, já é possível estabelecer uma linha do tempo com algumas mudanças de hábitos dos brasileiros. Nos primeiros meses, as lives musicais tomaram conta da internet. Depois, as transmissões ao vivo se expandiram e até peças teatrais passaram a ser exibidas nesse novo formato. Amigos também passaram a fazer festas de aniversário e encontros on-line. Mas uma prática que virou mania e literalmente entrou de vez na casa das pessoas foi o hábito de cuidar das plantas.

O hobby, que normalmente é realizado sozinho, ganhou ainda mais força durante o isolamento domiciliar. Com a chegada da Covid-19 ao Brasil em meados de março, muita gente passou a ficar mais tempo dentro de casa e os filhos verdes se espalharam pelos lares brasileiros.

A arquiteta Silvia Lorenzoni tem várias plantas no apartamento Crédito: Divulgação/ Silvia Lorenzoni

Fábio Botacin durante o CBN e a Família, a psicóloga e comentarista da Ao jornalistadurante o, a psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória , Adriana Müller, destacou que o hábito de cuidar das plantas muitas vezes entra "de repente" e de forma despretensiosa na vida das pessoas.

"É interessante como pequenos hábitos vão entrando na nossa rotina. Coisas que às vezes nem prestávamos tanta atenção, agora estão em nossa vida", disse.

Segundo ela, o hábito aguça a curiosidade e acrescenta conhecimento. Os pais e mães de plantas procuram saber até qual é o melhor local para cada espécie dentro de casa. Além disso, a atividade contribui muito para o alívio do stress que atingiu tanta gente na pandemia.

"As pessoas começaram a descobrir que cuidar das plantas faz bem para as plantas, mas faz bem para quem cuida. É uma atividade que não exige muito tempo, você não fica horas ali, mas alivia o stress. Cuidar das plantas oferece uma pausa nas preocupações. Isso causa um relaxamento. Há também um efeito no humor" Adriana Müller - Psicóloga

Junior Poubel e Alex Arruda possuem várias plantas no apartamento em Vitória Crédito: Alex Arruda

Cuidar das plantas não é um costume novo, longe disso. Adriana ainda lembra a "retribuição" que as plantinhas podem oferecer.