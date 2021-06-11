Dia dos Namorados é oportunidade para dar melhor de si, diz psicóloga

Dia dos Namorados Crédito: Pixabay

psicóloga Adriana Müller avalia que o , comemorado neste sábado (12), é uma oportunidade para voltar ao início do relacionamento, o que ela chamou de "resgatar o tempo bom". "No início, tudo são flores." Você provavelmente já disse ou já escutou alguém dizendo essa frase, numa menção a um tempo que passou e que, em princípio, não volta mais. Mas será que aquela leveza no início do namoro, a rapidez nas respostas das mensagens e as surpresas fora de datas comemorativas podem durar para sempre? Aavalia que o Dia dos Namorados , comemorado neste sábado (12), é uma oportunidade para voltar ao início do relacionamento, o que ela chamou de "resgatar o tempo bom".

Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o CBN e a Família , a psicóloga e comentarista da CBN Vitória lembrou que ninguém é perfeito e, justamente por isso, o início do namoro mostra a nossa melhor versão.

A dica da psicóloga é clara e vale para todos os casais: volte ao tempo de amor. Quem se encontrou recentemente ainda tem um relacionamento em construção, mas deve manter a chama acesa. Aqueles que se gostam e mantêm um relacionamento mais antigo precisam seguir o mesmo caminho.

"Às vezes o sentimento e as demonstrações que existiam no início do relacionamento vão ficando no meio das atribulações do cotidiano. Mas o namoro é o início da união. Quando pensamos em namoro, falamos de um tempo bom, de conquistas e descobertas" Adriana Müller - Psicóloga e comentarista do CBN e a Família

A psicóloga entende que o relacionamento vai se ajustando enquanto as pessoas mudam, mas volta a enfatizar que o namoro é tempo de leveza. É lá que estão as boas memórias e os gostos de cada um, por exemplo.

Assim, a frase proferida várias vezes sobre o efeito do tempo no relacionamento deve ser deixada de lado. Adriana Müller destaca a importância de surpreender o outro, mesmo com anos de casamento. "O namoro tem o poder de rejuvenescer os laços, mesmo dos relacionamentos de longa data", diz a psicóloga.

O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, é um momento, segundo o comentarista, de visitar lugares que lembram o namoro, ver fotos do passado e tentar "reconectar com o tempo bom".