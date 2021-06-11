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Tempo de amor

Dia dos Namorados é oportunidade para dar melhor de si, diz psicóloga

Segundo Adriana Müller, o início do namoro mostra a nossa melhor versão. Neste sábado, 12 de junho, ela sugere que os casais voltem ao "tempo bom"

Publicado em 

11 jun 2021 às 15:29

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 15:29

Dia dos Namorados
Dia dos Namorados Crédito: Pixabay
"No início, tudo são flores." Você provavelmente já disse ou já escutou alguém dizendo essa frase, numa menção a um tempo que passou e que, em princípio, não volta mais. Mas será que aquela leveza no início do namoro, a rapidez nas respostas das mensagens e as surpresas fora de datas comemorativas podem durar para sempre? A psicóloga Adriana Müller avalia que o Dia dos Namorados, comemorado neste sábado (12), é uma oportunidade para voltar ao início do relacionamento, o que ela chamou de "resgatar o tempo bom".
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o CBN e a Família, a psicóloga e comentarista da CBN Vitória lembrou que ninguém é perfeito e, justamente por isso, o início do namoro mostra a nossa melhor versão.
A dica da psicóloga é clara e vale para todos os casais: volte ao tempo de amor. Quem se encontrou recentemente ainda tem um relacionamento em construção, mas deve manter a chama acesa. Aqueles que se gostam e mantêm um relacionamento mais antigo precisam seguir o mesmo caminho.
"Às vezes o sentimento e as demonstrações que existiam no início do relacionamento vão ficando no meio das atribulações do cotidiano. Mas o namoro é o início da união. Quando pensamos em namoro, falamos de um tempo bom, de conquistas e descobertas"
Adriana Müller - Psicóloga e comentarista do CBN e a Família

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A psicóloga entende que o relacionamento vai se ajustando enquanto as pessoas mudam, mas volta a enfatizar que o namoro é tempo de leveza. É lá que estão as boas memórias e os gostos de cada um, por exemplo.
Assim, a frase proferida várias vezes sobre o efeito do tempo no relacionamento deve ser deixada de lado. Adriana Müller destaca a importância de surpreender o outro, mesmo com anos de casamento. "O namoro tem o poder de rejuvenescer os laços, mesmo dos relacionamentos de longa data", diz a psicóloga.
O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, é um momento, segundo o comentarista, de visitar lugares que lembram o namoro, ver fotos do passado e tentar "reconectar com o tempo bom".
"O namoro é o momento em que a gente se entrega para o outro, não cobra nada. Esse detalhe faz toda a diferença. Expectativa gera frustração, vamos retomar esse relacionamento. Que a celebração (Dia dos Namorados) conte com o melhor de cada um"
Adriana Müller - Psicóloga

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