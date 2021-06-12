Netflix: 10 filmes românticos para curtir no Dia dos Namorados

DUFF: VOCÊ CONHECE, TEM OU É (2015)

Último filme dirigido pela diva Barbra Streisend, essa deliciosa comédia romântica conta com uma química perfeita entre o casal protagonista (Barbra e Jeff Bridges). Cansada de estar solteira, a professora de meia-idade Rose Morgan (Streisend) entra em um "relacionamento" com um colega (Bridges), mas ele só quer um casamento platônico. É impossível não se apaixonar, especialmente com a belíssima "I Finally Found Someone", na voz de Barbra e Bryan Adams.

Essa comédia de erros ultrarromântica tem o excelente elenco como destaque. Depois de muitas desilusões amorosas, uma mulher de Los Angeles (Cameron Diaz) e outra de Londres (Kate Winslet) resolvem trocar de casa nas férias. E, sem querer, encontram novos interesses românticos! Ainda no time, Jude Law e Jack Black.

Lógico que não poderia faltar na lista alguma obra baseada na literatura de Jane Austen (autora preferida da galera do "Divirta-se"). Neste conto ambientado no século 19, a Sra. Bennet (a grande Brenda Blethyn) espera casar suas filhas com homens ricos, incluindo o recém-chegado Sr. Darcy (Mattew Macfadyen). Keira Knightley vive a impetuosa Elizabeth Bennet, alvo amoroso de Darcy.

Vencedor de três Oscar, o drama é um dos filmes mais aclamados trabalhos de Ang Lee ("O Tigre e o Dragão"). Aqui, dois pastores de ovelhas (Jake Gyllenhaal e Heath Ledger) se envolvem em um tórrido caso de amor, mas sofrem ao esconder o relacionamento de suas mulheres.

O filme de Nick Cassavetes - mesmo com alguns problemas de roteiro - costuma levar plateias às lágrimas. Nos anos 1940, um casal de namorados (Rachel McAdams e Ryan Goslin) enfrenta a diferença de classe social entre eles e a separação durante a guerra. Baseado no best-seller de Nicholas Sparks.

Original Netflix, o filme é superficial, mas encanta por sua história super-romântica. Uma executiva de San Francisco (Christina Milian) ganha uma pousada na Nova Zelândia e deixa a vida na cidade grande para reformar a propriedade com a ajuda de um empreiteiro (Adam Demos). A beleza e sensualidade de Demos impressiona.

O talento de Anne Hathaway e Jim Sturgess seguram bem o filme dirigido pela dinamarquesa Lone Scherfig, que costuma ser irregular. Após um rápido romance na época da faculdade, Emma e Dexter (Anne e Sturgess) seguem caminhos diferentes e se encontram todos os anos no mesmo dia para compartilhar as novidades. Um filme viciante!

Inteligente comédia romântica inglesa capaz de derreter até os mais gelados corações... Quando Tim (Domhnall Gleeson) descobre que os homens da família podem viajar no tempo e mudar suas vidas, ele decide voltar e conquistar a mulher de seus sonhos, vivida por Rachel McAdams.

Ok, o filme é meio bizarro! Mas.... o talento de Rebel Wilson garante ótimos momentos. Após bater a cabeça, uma arquiteta (Wilson) com horror a sentimentalidades vê sua vida se transformar em uma comédia romântica cafona e cheia de clichês.