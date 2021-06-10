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09 dicas para comemorar o Dia dos Namorados

Torne essa data especial para quem você ama. Pode ser em casa, em um restaurante ou até mesmo uma viagem rápida.

Públicado em 

10 jun 2021 às 16:09
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Comemore o Dia dos Namorados com o Clube A Gazeta Crédito: Reprodução
A data mais romântica do ano está chegando: o Dia dos Namorados, celebrado neste sábado, 12 de junho.
Um bom dia para ficar juntinho do crush, trocar presentes, declarar-se e conquistá-lo um pouquinho mais.  
E, claro, o Clube A Gazeta elaborou um guia de ideias para você poder aproveitar bastante esse momento e tornar a data ainda mais especial, sempre aproveitando os benefícios oferecidos pelos nossos parceiros. Confira! 

1) Comece o dia com um café da manhã na cama

café da manhã  Crédito: freepik
Que tal tornar o dia especial já nas primeiras horas?  Aqui temos duas dicas:  
- Para quem tem a sorte de poder acordar ao ladinho do seu par, a ideia é elaborar uma bandeja bem bonita, decorada e recheada com as delícias preferidas dele ou dela. Ovos com bacon, salada de frutas, café, suco, pães. Vale usar a imaginação.
- Para quem não terá essa oportunidade, também temos uma solução: encomendar uma cesta de café de café da manhã e enviar para a pessoa amada, com aquele recadinho especial.
Parceiros: as delícias do seu café da manhã podem ser adquiridas na Padaria Monza, Delicatus Gourmet ou Koisas de Minas Delicatessen. Nesta última, você também encontra várias opções de cestas para essa data.

2) Decore o quarto ou a casa

decoração romântica Crédito: google
Já que falamos em decoração, essa é uma ideia válida também para a casa. Criar um clima romântico por meio de detalhes de decoração pode ser a pedida perfeita para quem quer aproveitar a data sem sair de casa. Velas, incenso, flores, objetos que remetem ao amor, como os formatos em coração, são alguns dos segredos dessa dica.
Parceiros: Bizoca presentes e decoração ou da Carol Presentes.

3) Capriche no presente

casal presentes Crédito: freepik
Do que o seu namorado ou namorada gosta? Analisar cada detalhe dos seus parceiros é a super dica na hora de escolher o presente. Quais são as atividades e hobbies favoritos? Qual é o estilo? Sabendo isso, fica mais fácil escolher o presente ideal. Para deixar ainda mais personalizado o presente, que tal elaborar um cartão no melhor estilo Do It Yourself (DIY ou faça você mesmo)? Tudo que é handmade tem sempre um significado mais romântico, uma vez que a ação requer cuidado, atenção e dedicação.
Parceiros: confira as dicas de presentes da Origens, uma marca tipicamente capixaba; da Lunna Calçados; da Bizoca presentes e decoração ou da Carol Presentes.

4) Refeição surpresa

casal, jantar Crédito: freepik
O cuidado e o afeto podem ser representados pela culinária! Afinal, uma comidinha preparada por quem a gente ama faz toda a diferença e realizar essa ação de forma espontânea traz um quê a mais de romantismo para a data. Ainda mais se for uma surpresa!
Parceiros: aproveite as ofertas do nosso parceiro Carone para encontrar os melhores ingredientes para a sua receita. Também vale a pena conferir nossos parceiros como da Bizoca presentes e decoração ou da Carol Presentes para montar aquela mesa posta.

5) Momento relax a dois

casal, massagem Crédito: freepik
Para tudo e vá curtir um momento de cuidado a dois. A dica aqui é sair do piloto automático, da rotina. Relaxar. Uma massagem ou um banho a dois especial, com óleos e sabonetes líquidos, música. Até mesmo um momento de meditação juntinhos está valendo para criar esse momento de conexão.  
Parceiros: Vida Viva Medicina Vibracional

6) Piquenique

piquenique Crédito: pixabay
Ainda no melhor estilo de fugir da rotina, aposte em um piquenique. Ele pode ser realizado em um parque, no quintal, na varanda, em um pequeno jardim da casa ou mesmo na sala. Isso mesmo, na sala! Você só precisa de uma toalha decorativa ou até mesmo uma canga, uma variedade de petiscos e bebidas que vocês dois gostam, e muita imaginação para enfeitar o espaço, dando aquele ar romântico ao momento. Cestinhas, almofadas e uma caixinha de som para aquela playlist com as músicas que marcam o relacionamento de vocês podem compor bem esse momento.
Parceiros: aqui cabe a ajuda dos nossos parceiros Carone, Padaria Monza, Delicatus Gourmet e Koisas de Minas Delicatessen.

7) Fuga romântica

Pousada dos Pinhos Crédito: Instagram
E fugir para as montanhas? Também é uma opção. Aproveite que o tempo deu aquela esfriadinha e vá curtir uns dias em Pedra Azul. Uma escapada romântica prática, não muito longe e que proporciona aquele momento de relaxamento e desconexão do dia a dia atarefado. A Rota do Lagarto já é um destino tradicional no Estado quando o assunto é passeio romântico. Aproveite!
Parceiro: faça a sua estadia na Pousada dos Pinhos.

8) Fim de semana na praia

casal, praia Crédito: freepik
Agora, se vocês gostam mesmo é de praia, a dica é seguir para o litoral de Aracruz, que conta com um conjunto de praias que ainda permite o contato com uma natureza quase primitiva. E é apenas uma horinha de viagem de carro. Além disso, algumas das dicas anteriores também valem para aqui, como o piquenique a céu aberto!
Parceiro: faça a sua estadia na Pousada da Orla.

9) Clássico almoço ou jantar fora de casa

jantar Crédito: freepik
Se você ainda não abre a mão do conforto dos jantares românticos em um restaurante, não tem problema. O Clube A Gazeta conta com parceiros que oferecem menus variados, basta escolher o tipo de comida que vocês mais gostam e o ambiente que mais agrada, como por exemplo, um almoço em meio a natureza. 
Parceiros: Vale do Moxuara, Aloha Hawaiian, Costa Brasil.
Dica Bônus: Na hora de fazer o seu programa a dois fora de casa, escolha o V1 para se transportar em segurança. Assinantes do Clube contam com um cupom especial que garante 30% de desconto na viagem.

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