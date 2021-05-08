Dia das Mães: saiba como é a mãe de cada signo

Protetoras e apegadas, essas são as mães cancerianas Crédito: Olena Kondrashova/ Freepik

Cada mãe possui um jeitinho especial, só dela, conta com mistérios às vezes difíceis de decifrar, são guerreiras, independentes, transmitem sensatez e segurança em seus passos. E tem aquelas que se apegam fortemente aos detalhes, com olhares atentos e curiosos.

Mas, se você quer agradar a sua heroína, que tal conhecer um pouco mais sobre estes seres misteriosos de natureza através das características dos seus signos solares? Por isso os especialistas do Astrocentro, um dos maiores portais de esoterismo do Brasil, produziram um compilado sobre as mamães de cada signo. Será que ela é independente, apegada ou protetora? Confira

MÃE DE ÁRIES

Signos do zodíaco - Áries Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Ela é daquele tipo que prefere que seus filhos sejam independentes, tendo-os como amigos e companheiros e não em uma posição diferente, por ela ser a mãe. Sabe respeitar a individualidade e prefere ensinar seus filhos a se viraram sozinhos, para que não sofram caso tenham que resolver alguma situação ao longo da vida.

MÃE DE TOURO

Signos do zodíaco - Touro Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Apegadas a família, são mães muito afetuosas, mas um pouco ciumentas. Na cabeça dela, os filhos estarão para sempre em seu convívio, embaixo de suas asas. Apesar disso, seus pés sempre estão no chão e ela costuma agir de maneira prática e sensata. Nunca seja desonesto e mentiroso perto dessas supermães, isso costuma chateá-las bastante.

MÃE DE GÊMEOS

Signos do zodíaco - Gêmeos Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Por serem independentes, elas prezam isso também para os seus filhos. Gostam de cultivar uma amizade, mantendo-os sempre por perto. Elas vão ensinar seus filhos sobre tudo da vida, mas é claro, numa conversa leve, sem constrangê-lo. Mas, se ela de alguma maneira percebe que está sendo excluída de algum assunto ou que há alguma mentira, isso pode ser algo bem ruim para a relação.

MÃE DE CÂNCER

Signos do zodíaco - Câncer Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Protetoras e apegadas, essas são as mães cancerianas, toda a sua vida muda de sentindo quando elas se tornam mães. Por serem as mais maternais do zodíaco, podem parecer um pouco sufocantes e controladoras e costumam sofrer quando seus filhos resolvem sair de casa e seguir a vida deles. Por serem tão ligadas aos seus ‘nenéns’ elas sabem quando alguma coisa está errada, afinal sua intuição dificilmente erra.

MÃE DE LEÃO

Signos do zodíaco - Leão Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

São aquelas mães que defendem seus filhos com unhas e dentes e não admitem que falem mal de suas crias. Ela acredita que seus filhos devem conquistar e respeitar o seu espaço, assim como ela mesma faz, deixando-os livres, apesar da super proteção. As mamães nativas desse signo, prezam o respeito e a disciplina, sempre enaltecendo a autoestima dos filhos.

MÃE DE VIRGEM

Signos do zodíaco - Virgem Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Organização é o lema dessas mães, e por isso elas podem ter dificuldade em viver em um ambiente desorganizado. Por querer ter tudo em ordem, inclusive o financeiro, é o tipo de mãe que ensina sobre economia e gastos, sem deixar de lado a aparência e os bons vestidos. Ela não gosta de surpresas, afinal ela não planejou sua vida toda para alguém chegar com uma surpresa, não é mesmo? Por isso, ela é muito atenta aos detalhes da vida dos seus filhos, não deixando escapar nada.

MÃE DE LIBRA

Signos do zodíaco - Libra Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

São representadas pela balança e por isso seu senso de justiça é enorme. Por se dedicar a sua família, pode ter dificuldade de demonstrar autoridade. É elegante e ensina isso para os filhos desde pequenos; bons modos e gentileza. Apesar de não serem muito carinhosas, demonstram seu amor no dia a dia, preparando a comida preferida e fazendo questão e todos à mesa.

MÃE DE ESCORPIÃO

Signos do zodíaco - Escorpião Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Protetora e afetuosa, essas mamães costumam ser exigentes e dramáticas, e podem se tornar um tanto autoritárias. É um excelente ombro amigo, sempre que os filhos precisam, está sempre pronta para ajudá-los seja com um conselho ou favores. Apesar de estimular as aptidões, deve-se tomar cuidado com a mania de se fazer de vítima, fora a chantagem emocional.

MÃE DE SAGITÁRIO

Signos do zodíaco - Sagitário Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Por ser intelectual, ela incentiva seus filhos a estudar desde pequenos, aproveitando o horário de estudo para desfrutar da companhia. Com ela, tudo sempre parece uma aventura, afinal essas mamães são muito criativas! Desprendidas, criam seus filhos para o mundo e assim os preparam para todas as adversidades que podem encontrar no caminho.

MÃE DE CAPRICÓRNIO

Signos do zodíaco - Capricórnio Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Afetuosas, as mães de capricórnio podem ser controladoras, afinal se envolvem muito cedo com seus filhos. A partir do momento em que ela dá à luz, sua vida começa a girar em torno de educá-los, se preocupando com os comportamentos que as crianças podem ter e exige obediência. Por ser controladora, inconscientemente ela se intromete nas escolhas de seus filhos.

MÃE DE AQUÁRIO

Signos do zodíaco - Aquário Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

As mães aquarianas não fazem o tipo protetoras, preferem que seus filhos aprendam a se virar sozinhos, preparando-os para qualquer adversidade, respeitando a individualidade de todos. Aprecia muito a liberdade, então apesar muito amigas, querem ter o seu próprio espaço, fugindo de situações onde seus sentimentos são colocados a prova.

MÃE DE PEIXES

Signos do zodíaco - Peixes Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari