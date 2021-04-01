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Cores da roupa: saiba como usar a imagem a seu favor no dia a dia

As cores são capazes de promover a saúde, o equilíbrio e o bem-estar. As que você veste interferem nas emoções podendo te prejudicar ou te ajudar. A consultora de imagem e visagismo Maya Meneghelli ensina algumas dicas

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 13:05

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

01 abr 2021 às 13:05
Mulher mostrando roupa
A imagem pessoal é um conjunto de aspectos e que a roupa é um dos pontos principais. Crédito: Freepik
Você sabia que a cor de sua roupa impacta a sua imagem? E que é preciso se preocupar com isso para se beneficiar? A consultora de imagem e visagismo Maya Meneghelli (@mayagobirameneghelli) explica que a imagem pessoal é um conjunto de aspectos e que a roupa é um dos pontos principais."Nela você pode colocar seu estilo e as cores que deseja comunicar. Existem regras de proporções, modelagem e composição de tecidos. Todos esses pontos juntos, com o estilo e cores, serão boa parte da sua comunicação", diz.
Dados mostram que a comunicação pela imagem é representada 55% pela aparência, 38% através da postura e 7% pelo conteúdo. "Com a sua imagem você se comunica com seus interlocutores, mas também com você. Para trabalhar a imagem eu me baseio nos estudos do visagismo, que relaciona a imagem ao comportamento. Por exemplo, quando vejo alguém que não conheço e acho a pessoa brava... Na verdade estou associando as linhas corporais dessa pessoa às linhas de outras que conheço e que são bravas. O visagismo diz que estão impregnadas em nossa imagem as linhas do nosso comportamento", explica a consultora.

Cores

A cromoterapia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como terapia complementar desde 1976. "As cores são capazes de promover a saúde, o equilíbrio e o bem-estar. E as que você veste interferem nas emoções podendo te prejudicar ou te ajudar a equilibrá-las", diz Maya.
Muita gente tem dificuldade de mostrar, através da imagem, quem realmente é. Maya explica que, às vezes, não sabemos exatamente quem somos. E também nos acostumamos a vestir determinado estilo. "Nosso estilo vem de influência externas de quem admiramos. Com o teste de visagismo que realizo durante a consultoria conseguimos identificar as principais linhas do comportamento. E baseada nelas eu identifico qual estilo melhor se adequa à sua personalidade". 
A advogada Suellen Mendes diz que o colorismo e o visagismo mudaram completamente a carreira, a vida pessoal e a maneira como se apresenta para a vida. "Pela minha profissão sempre achei que devia usar apenas ternos e cores mais sóbrias como azul, preto e cinza. Mas a minha essência sempre foi comunicadora e colorida, sempre gostei das cores. Achava que isso não tinha espaço na minha profissão. Percebi qual era o meu temperamento, sem precisar mudar completamento o meu guarda-roupa, mas aprendi a usar as cores em meu benefício próprio", diz.
O advogado e empreendedor Mazinho dos Anjos queria se comunicar melhor. Por isso, procurou a consultoria de Maya. "Às vezes a gente está no dia a dia e não observa os detalhes. Cuidar da imagem representa ter uma primeira impressão boa e ser bem-sucedido na atividade profissional. Depois da consultoria sinto uma recepção muito boa", diz Mazinho.

TV Gazeta

Maya é a responsável por realizar a adequação de imagem dos profissionais da TV GAZETA. "Essa adequação está baseada no visagismo, no estilo e na coloração pessoal. Repórteres e apresentadores não precisam se tornar símbolos de moda. Precisam se comunicar da melhor forma com uma imagem que transmita credibilidade, sempre respeitando a personalidade de cada um", diz.
A jornalista Daniela Abreu, apresentadora do ES 2, diz que a consultoria foi muito enriquecedora. "Cheia de informações sobre estudos que eu nem pensava que existiam. Ajudou a compor os looks de trabalho, ainda que não sejam os que mais combinam com o meu dia a dia. O melhor foi que não precisei comprar quase nada. Só recombinar algumas peças e aposentar outras que não caíam muito bem para mim".
A consultora conta que está realizando ajustes na imagem da equipe para que os integrantes tenham um estilo que condiz com a profissão, mas ao mesmo tempo sejam autênticos. "É um trabalho que ainda está no início mas vai abranger todo o jornalismo e o entretenimento", diz. O repórter Elton Ribeiro também participou. "É um trabalho muito bacana e você realmente consegue sentir a diferença das cores que ela indica para usar, sente o rosto ficar mais destacado, e se sente bem. Se vestir bem é essencial, e eu que faço comunicação popular, isso não significa se vestir sofisticado ou de roupa social. Dentro do meu gosto e possibilidades a gente tem conseguido fazer um trabalho bacana. Quando você se veste bem e se sente bonito, isso dá uma segurança para comunicar".

5 dicas práticas para conseguir transmitir uma boa imagem

1- Se olhe no espelho e se pergunte: “Essa(e) sou eu?”
2- Só vista o que te representa, aquilo que você olha e está feliz de vestir. "Mas Maya só gosto de pijama”. Então compre roupas que sejam confortáveis igual pijama.
3- Se pergunte por que usa o que veste. Por hábito? A sua mãe te vestia assim? O seu companheiro quer que se vista assim? A resposta precisa ser: me visto assim porque me sinto muito eu, me amo assim.
4- Se você é uma pessoa autoritária, estável e não gosta de mudanças invista em um estilo mais clássico, alfaiataria e cores lisas.
5- Estampas florais representam muito bem pessoas introvertidas ou delicadas. Se você não for assim não quer dizer que não possa usar, mas saiba que elas não te representarão perfeitamente.

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