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Cia de dança capixaba fala sobre depressão e vida em espetáculo

O grupo não tem patrocínio e realizou todo o espetáculo a partir da venda de bombons

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 16:06
Espetáculo "Ruah", da companhia capixaba Anchor Cia de Dança aborda o tema depressão Crédito: Bernardo Firme
Com cada vez mais casos de pessoas com depressão no Brasil e no Espírito Santo, a companhia capixaba Anchor Cia de Dança resolveu criar um espetáculo que despertasse a atenção para esse problema. Com o nome Ruah, que no hebraico quer dizer sopro de vida e vento de criação, o espetáculo traz a ideia de que, diante das demandas sociais, é necessário que haja uma nova maneira de se olhar a vida.
No palco, o público vai encontrar uma linguagem do jazz e dança contemporânea com cenas excêntricas, despertando em quem as assiste emoções aflitivas. A coreografia foi composta por Maitê Bumachar e Tiago Dias, que buscam mostrar em Ruah que as pessoas podem ter algo pelo que viver.
Nós entendemos que a necessidade de falar sobre esse vento de vida é para dar vida onde não tem. Nós nos deparamos com a necessidade de tratarmos, de maneira poética e artística, a questão da depressão, que hoje é a doença com maior causa de incapacitação no Brasil e no Espírito Santo. Hoje a depressão gera mortos vivos. As pessoas não têm motivação, não têm vontade de viver, e nós sentimos a necessidade de falar que existe um alívio, esse sopro de alívio para as dores, destacou um dos diretores da Cia, Ruan Martins.

Espetáculo Ruah

Como inspiração, Ruan contou que teve contato com pessoas próximas que tiveram o problema, com isso o grupo procurou usar a arte como forma de alcançar e ajudar quem passa pela mesma situação.
Tivemos exemplos perto de nós, como a minha mãe que teve depressão e síndrome do pânico. Também ouvimos alguns relatos de pessoas para alimentar o processo de criação e para entender esse sentimento sufocante que é. E de repente você ouve alguns dizendo que é frescura, falta de Deus, e isso só sufoca ainda mais as pessoas. Por isso resolvemos dizer que entendemos e não menosprezamos a dor do outro.

Sem patrocínio, o espetáculo foi custeado com vendas de bombons

A Anchor Cia de Dança tem dois anos de atuação no Estado e é estreante em teatro. No decorrer desses anos teve o espetáculo Em processo: tesouros em vaso de barro, que foi apresentado em diversos locais para diferentes públicos, como em projetos sociais, escolas e em festivais competitivos.
O grupo não tem patrocínio e realizou todo o espetáculo a partir da venda de bombons produzidos pelos diretores e vendidos pelos membros e por bazar.

Ficha técnica:

Diretores: Jean Martins e Ruan Martins
Coreógrafos: Maitê Bumachar e Tiago Dias
Estilo de dança: contemporâneo e jazz
Cenografia: Maitê Bumachar
Luz: Vitor Lorenção
Produção: Anrietti Fraga
Bailarinos: Jean Martins, Ruan Martins, Karen Rodrigues, Francielen Costa, Barbarah Trindade, Ana Luiza Boeker, Renan Abreu, Jeanne Rodrigues, Amanda Luzia, Simone Davi, Clicya Costa
Fotógrafo: Bernardo Firme

Serviço:

Espetáculo: Ruha
Local: Pré-estreia no Teatro do Sesi e estreia no Palácio da Cultura Sônia Cabral
Horário: 19h30 (em todos os dias)
Quando: 4 de novembro (pré-estreia) e 6 e 7 de novembro (estreia)
Entrada: R$ 20 inteira e R$ 10 meia
Duração: 50 minutos
Classificação indicativa: livre

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