Advogada capixaba na Holanda sobre coronavírus: 'Pensem nos outros'

"A preocupação é em não transmitir a pessoas idosas", diz Isabella. Crédito: Divulgação

A advogada e mestranda em Direito Internacional Isabella Zandonadi de 25 anos vive na Holanda há oito meses e conta que a principal preocupação por lá em relação ao covid-19 é a proteção aos idosos. Em entrevista, ela compartilha um pouco de sua rotina e das adaptações que estão acontecendo no país para enfrentar a pandemia.

Qual a sensação por aí?

Então, na verdade agora é que realmente tudo ficou muito mais sério e a sensação é de medo, não no sentido de contrair o vírus, mas de transmitir para pessoas idosas. Essa não é a região mais afeta, mas é uma região com muitos idosos, então a sensação é de medo para não transmitir.

Você tem saído de casa?

Pouquíssimo, trabalho part-time como vendedora em uma loja e as lojas ainda estão abertas, provavelmente só até hoje. Então só saio para trabalhar e depois direto para casa.

Como tem sido em relação ao trabalho/estudo?

A Universidade cancelou tudo que é presencial e agora vai terminar tudo do semestre online. Fecharam a biblioteca e os espaços públicos dos estudantes. No trabalho, como disse, as lojas ainda de estão abertas, mas pelo que parece o primeiro ministro vai decretar encerramento das atividades de retail também.

Tem clima de pânico?

Então, pelo que vejo comparado ao resto do mundo, a Holanda está agindo muito de acordo com estudos, cientistas e fatos. Por isso, ao meu ver, até agora eles têm sido muito cautelosos e didáticos em relação a dar informação.

Você está com medo?

Na verdade não, por saber que não faço parte do grupo de risco. Porém, estou sendo muito cautelosa porque estamos muito preocupados para não transmitir a pessoas idosas.

As ruas estão vazias? e o comércio?

As ruas estão muito vazia e o comércio quase vazio. Desde domingo movimento diminuiu quase totalmente.

Algum evento cancelado?

Todos até então, todas as festas, eventos importantes da Universidade. As festas nacionais do país como o King's Day estão todas canceladas.

O que teria a dizer pra quem está aqui ?

Por favor, sejam cautelosos, tomem cuidado com as pessoas idosas, mas não entrem em pânico. Um dos maiores problemas na Europa são pessoas tendo sintomas comuns e normais ocupando lugares em hospitais que não precisam.