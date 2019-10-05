"A maquiagem não pode ser uma prisão"

Sim. Tenho esse olhar de observar o que as pessoas estão vendo, sentindo. E tento levar algo além da maquiagem. Maquiagem é comportamento. Não tem como falar disso sem entender o que está por trás. O que dá na cabeça, estou falando! (risos). E tenho seguidoras que me contaram várias coisas pessoais. Às vezes me assusto com a confiança que elas depositam em mim. Mas também não tem uma mulher que se sente na minha cadeira que diga: ‘eu me amo, estou supersatisfeita com meu corpo’. Outro dia, uma cliente, que deve ter no máximo 5% de gordura no corpo, disse que não iria comer no dia do casamento para não engordar. Tipo, a pessoa com o corpo perfeito e cheia de grilos. Falo que as mulheres mais perfeitas, dentro dos padrões de beleza, que costumo maquiar são as que são mais preocupadas com a imagem. Poderiam estar curtindo um pouco mais a vida e não estão. A autoestima é muito individual. Às vezes sou um pouco assim, claro. Se engordo, de vez em quando vem aquele monstrinho da insegurança. Por isso a gente tem falado tanto de feminismo, que é diretamente ligado à autoestima, aceitação.