7 brincadeiras e atividades para fazer com o seu pai em casa

Preparar uma refeição juntos e até reproduzir uma sala de cinema estão na lista. Crédito: Freepik

Sessão de cinema, campeonato de videogame e o clássico almoço em família estão entre as opções deste ano para comemorar o Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (9). Com o isolamento social mantido, a forma de celebrar a data ganhou uma nova roupagem, tornou-se mais um momento para fortalecer os laços entre pais e filhos.

Separamos algumas dicas para os filhos - crianças e adultos - curtirem este dia tão especial com seus pais. Confira:

1) Cinema em casa

A primeira dica é aproveitar a sala de estar pra fazer uma verdadeira sessão de cinema em casa. Use almofadas e mantas para criar um clima aconchegante. Você também decorar o tapete para que, juntos, pai e filho possam até maratonar seriados com todo o conforto, pontua a arquiteta e influencer décor Eduarda Santos.

Ela lembra que é importante também disponibilizar uma mesa de apoio para organizar os lanchinhos, a pipoca e as bebidas. Pode até usar mais de uma mesinha, com altura diferentes, e usar arranjos pequenos e rústicos. Fica bem charmoso, acrescentou a arquiteta.

2) Noite selvagem

A dica é do Portal Pais & filhos e de radical a brincadeira só tem o nome. Ideal para fazer com as crianças. Basta pegar aquela barraca que está guardada há muito tempo esperando por uma viagem e montá-la no jardim ou na varanda. Assim, pais e filhos podem passar a noite fora, mesmo se durar apenas algumas horas vale a experiência.

3) Noite selvagem

Quem não ama soltar o gogó em horas de karaokê que atire a primeira pedra. Independente se o papai é afinado ou nem tanto, é sempre uma ótima aposta reunir todo mundo na sala e cantar. O momento pode render várias memórias, além de boas risadas.

Para filhos adultos

No atual período de incertezas, o bem-estar tem se provado cada vez mais importante na rotina de todos e celebrar as datas comemorativas se tornou um grande desafio. Repleto de inspirações e um refúgio positivo, o Pinterest - plataforma de inspirações - viu recordes em pesquisas sobre inspirações relacionadas a bem-estar, incluindo meditação (+44%), gratidão (+60%) e positividade (+42%), que saltaram de fevereiro para maio.

Então, uma excelente opção, principalmente neste período, é proporcionar bons momentos, com ideias para o seu pai fazer o que gosta e cuidar de si mesmo. Abaixo, o Pinterest selecionou algumas dicas para este Dia dos Pais:

4) Um bar em formato Faça você mesmo

Se o seu pai curte uns bons drinks, que tal montar um ambiente com ele? A busca por Ideias de bar (bar ideas) aumentou +37% na plataforma de inspiração, assim como ideias de bar no jardim. É só pegar itens que vocês já tem em casa e fazer o ambiente ter o formato mais próximo possível de um bar de verdade. Para ajudar nessa missão, a Convento Cervejaria, empresa capixaba, preparou um kit para aliviar a tensão dessa pandemia curtindo em casa. É uma caixa contendo seis garrafas de cervejas artesanais. No rótulo, elas têm frases divertidas que expressam carinho, contou o empresário Léo Leal.

5) Faça um ensaio fotográfico caseiro

Caso você esteja passando a quarentena com o seu pai e queira fazer algo diferente no próximo domingo, a fotografia criativa pode ser uma opção divertida. Dá até para fazer uma sessão por ligação de vídeo, se vocês estiverem separados.

6) Campeonato de videogame

Aproveitar o Dia dos Pais e fazer uma competição de videogames ou até de jogos online, caso não possa passar o dia com o seu pai, é outra ideia diferente. A busca por videogame cresceu 52% na plataforma e vocês podem fazer snacks (e drinks) favoritos. Além disso, você pode decorar o espaço com a temática do jogo favorito de vocês.

7) Clássico: preparem uma refeição juntos