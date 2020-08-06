Dia dos Pais: 10 opções de presentes para aproveitar a data em família

Pai musical.

Que tal começar o dia demostrando carinho através de uma cesta de café da manhã? Baguete, sanduíche, suco, geleia, iogurte, bolo... O café do papito está garantido. As irmãs Gabriela e Geanine Duque, do Studio Duque, criaram o serviço. "O negócio nasceu para ser uma alternativa em meio a pandemia. Temos uma empresa de assessoria e decoração de casamentos e, com a queda dos eventos, criamos o Studio. Nossas cestas são personalizadas, então nenhuma sai igual a outra. O cliente escolhe no menu", diz Gabriela. Quer deixar o presente ainda mais afetivo? Opte pela impressão de fotos da família em formato Polaroid. Entregas acontecem na Grande Vitória.

Domingo você pode surpreender seu pai e ainda passarem o dia juntos (em casa) no mesmo estilo. A Origens lançou uma coleção com diversas t-shirts para celebrar a data. Nas compras acima de R$ 300,00, o filho leva um kit presente com uma caixa exclusiva + as peças compradas + 1 cerveja Barba Ruiva Red Ale ou Pink Sour de 300ml para ser saboreada em família. As camisas da foto custam R$ 119,90 e R$ 89,90 respectivamente.

Sucesso nos anos 1950 e 60, os cines drive-in voltaram com tudo em meio à pandemia e viraram uma alternativa para quem procura entretenimento de maneira mais segura. Que tal presentear o papai com uma sessão de cinema no próximo final de semana? A tela do Cine Drive-in Shopping Vila Velha vai se transformar em um "Big videogame" para que as famílias possam comemorar o Dia dos Pais, neste domingo. Quem trouxer seu controle de Playstation 4 poderá jogar com o paizão uma partida de Fifa 20. Depois, pais e filhos vão assistir à animação Big Pai, Big Filho. A entrada custa R$ 60,00 e começa a partir das 16 horas. E para deixar o presente do paizão completo, foi criado um código de desconto que pode ser usado para qualquer sessão do final de semana. Na hora de comprar, insira o código PAI10, e ganhe 10% de abatimento no valor do ingresso.

Quem resiste a um docinho? A doceira Leninha Moreira, famosa pelos doces de festas, criou caixas de presentes para o paizão. E você ainda pode curtir esse momento com ele. Tem opções de 6, 12, 15, 24 e 30 doces como brigadeiro ao leite, churros, ninho e nutella, avelã, damasco, framboesa, entre outros sabores. E, neste momento de cuidados e prevenção, ela também está atenta a todas as medidas necessárias para que seus produtos continuem sendo oferecidos com toda a qualidade.

Se depender da chef Kamila Zamprogno, do restaurante Café Haus, o almoço em família está garantido. Ela criou o #HausInBox, para os filhos presentearem quem ama com carinho em forma de comida. E ainda aproveitarem o momento juntos. O menu conta com 5 opções de entrada, 6 de prato principal e 4 opções de sobremesa. Destaque para o Risoto de cogumelo Paris com grana padano e filé. As entregas acontecem em Vitória, Vila Velha, Serra, Fundão e Aracruz.

A quarentena continua. E como a comemoração será em casa, uma opção de presente é o pijama, peça que ganhou status de look do dia nessa pandemia. Mas o modelo tem que ser igual ao seu. A Lupo tem diversas opções, como estes da foto que custam R$ 129,90 (adulto) e R$ 87,90 (criança).

Os homens também mandam ver na hora de fazer o almoço e o jantar e os pais gourmet também merecem ganhar ótimos presentes. Então, para aproveitar a data celebrando com ele, a dica é o kit churrasco da Imaginarium. Contém avental, luva, pegador, garfo e faca.

A tarde de domingo pode ser aproveitando com seu pai. E para tornar esse momento ainda mais especial, Renata Póvoa, da Cakes e Bakes, criou kits deliciosos. Bisnaga, torradas, suco, bolo de cenoura com brigadeiro, geleia de frutas vermelhas e outras guloseimas compõe a cesta. "Nessa quarentena tive muita demanda para mães, amigos e aniversários. Por não poderem se ver, as pessoas queridas, elas estão presenteando com algo especial", diz.

O jogo Super Banco Imobiliário é ideal para reunir toda a família e passar momentos divertidos. Esse é o presente do paizão que todo mundo aproveita. Nesse jogo, todos irão mostrar suas habilidades administrativas e empresariais. Basta se reunir e começar a brincadeira. O melhor negociador vence.