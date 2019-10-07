6 brinquedos sexuais para apimentar a relação no sexo

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 08:56
- Atualizado há 6 anos
Sexo é descontração, movimento, e acima de tudo prazer. E nesse universo, desde que agrade a quem participa, o prazer é limitado, por isso, os acessórios e brinquedos sexuais passam cada dia mais a serem bem vindos na relação, podendo ajudar até mesmo nas disfunções sexuais. Mas, ainda cercados de tabus, nem sempre o parceiro(a) pode curtir os novos elementos na hora H.
A sexóloga Virgínia Pelles explica que ainda tudo o que se refere a sexualidade na sociedade é visto como tabu. “Falar de sexo é um tabu, e aí, quando vamos para a prática esse tabu é maior ainda”, avalia ela.
Sobre os brinquedos e acessórios sexuais, Virgínia esclarece que os mais censurados são, principalmente, aqueles que tem características do pênis. Porém, ela explica que apesar de ser algo ainda desafiador, o diálogo é o primeiro passo para incluir novos acessórios na relação sexual. “A iniciativa deve partir de quem tem esse interesse, mas chegar já apresentando pode assustar o outro. Por isso, o ideal é ter uma primeira conversa, já que esse diálogo faz com que a gente entenda que o sexo também é energia”, pontua a sexóloga.
Ela explica ainda que além de novas sensações, os brinquedos e cosméticos sexuais podem funcionar como técnicas auxiliares para tratar as disfunções sexuais. “Existem materiais próprios e adequados que ajudam na disfunção erétil, anéis que ajudam a sentir a vulva mais apertada. E até mesmo para o sexo anal existem as bolinhas ou joias anais que facilitam e ajudam na penetração”, exemplifica a profissional.
A também sexóloga Elaine Pessini aponta que para que nunca utilizou nada, o ideal é começar com os cosméticos sexuais nas ‘preliminares’, com os óleos de massagem ou gel para sexo oral. E depois, inserir aos poucos os brinquedos e acessórios. E para dar asas a imaginação, a profissional elencou 6 deles, que estão fazendo sucesso no mercado - seja para se ‘divertir’ sozinho(a) ou acompanhado(a):
ÓLEO PARA MASSAGEM TÂNTRICA
Elaine explica que hoje os óleos e gel para o sexo possuem uma infinidade de sabores e sensações. E entre as novidades, segundo ela, o que está “virando febre” é o óleo para massagem tântrica: “esse óleo vem com instruções de como fazer a massagem em homens e mulheres. E além de prazerosa, essa massagem milenar auxilia nas disfunções sexuais”.
EGG
Esse produto é importado do japão, e funciona como um ovo de silicone para masturbação.
VIBRADOR BULLET
Esse acessório se trata de uma cápsula vibratória. “Ele é bem pequeno, fácil de levar pra qualquer lugar, e existem alguns com até 20 intensidades de vibração diferentes”, explica Elaine.
VIBRADOR RABITT
Esse produto é um vibrador com formato de coelhinho na ponta, sendo um estimulador clitoriano.
CALCINHA VIBRATÓRIA
Essa calcinha possui um controle remoto que funciona a distância, e varia de intensidade. “É super interessante para brincar com o parceiro ou a parceira”, complementa Elaine.
FETICHISMO
“Esses são para quem gosta de algo mais intenso, existem kits que vem com mordaças, algemas, chicotes, coleiras, vendas e entre outros acessórios nesse teor fetichista”, finaliza a sexóloga.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o