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Rádio Litoral é líder absoluta de audiência no cenário capixaba

A emissora carrega três pilares importantes para se manter no topo: programação musical, promoção e locução; a Litoral busca falar com o povo capixaba e torná-lo parte integrante da rádio

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 10:13

Publicado em 

06 dez 2023 às 10:13
Estúdio da rádio Litoral FM na Rede Gazeta, em Vitória
Estúdio da rádio Litoral FM na Rede Gazeta, em Vitória Crédito: Pedro Henrique de Oliveira Martins
No ar desde 24 de julho de 1994, a Litoral FM (102.3) é líder de audiência entre as rádios do Espírito Santo. Ela se mantém no topo há 20 meses consecutivos. Trata-se de um veículo que tem tradição e que fala a língua do povo capixaba.
Em julho, a Litoral completou 29 anos de trajetória, registrando recordes, histórias memoráveis e fatos marcantes no cenário do Espírito Santo. Toda sua potência se dá por três importantes pilares que o veículo de comunicação carrega consigo. São eles:

01

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

A programação musical representa as músicas que tocam na Litoral. A empresa está antenada no feedback dos ouvintes, visando adicionar à programação os sons do momento e/ou as músicas mais pedidas. Para isso, a rádio realiza pesquisas junto ao público.

02

PROMOÇÃO

Neste aspecto, a Litoral atua atendendo as comunidades. Portanto, busca entender os desejos dos seus ouvintes para realizar sorteios. São feitos sorteios, por exemplo, de smartphones, ingressos e videogames. De acordo com o gerente da rádio Litoral, Tiago Silvares, a empresa está sempre falando para o seu público e engajando a partir das promoções. “A gente atua nas ruas, nas comunidades, com promoção, com uma ação de rua, com locutor de externa. É entregar para o ouvinte essa rádio alegre, divertida, descontraída, não deixando de ser relevante. Tendo informação, tendo tudo aquilo que o ouvinte deseja.”

03

LOCUÇÃO

A locução diz respeito aos comunicadores que estão em atividade na rádio Litoral. São pessoas fundamentais na comunicação junto aos ouvintes. Para que esse processo seja concreto, a locução é trabalhada de forma rápida, agradável e alegre. Segundo Tiago, a locução trabalha com foco nestes tópicos. “A Rádio Litoral é isso, uma rádio alegre, uma rádio feliz, é uma rádio onde você vai ligar e falar: ‘que energia legal.’”
Tiago Silvares, apresentador do podcast
Tiago Silvares, gerente da rádio Litoral FM Crédito: Rádio Litoral/Divulgação
Os três pilares da rádio Litoral estão diretamente ligados ao processo de inovação, afinal, são feitas atualizações para manter os ouvintes por perto e fazer com que se sintam parte integrante da rádio, como um todo.
“Inovar nunca é simples. Ao mesmo tempo que a gente tem uma rádio que é líder, a gente precisa se manter líder. A gente experimenta alguns quadros, alguns programas e depois a gente vê se o ouvinte gostou”, diz Tiago.
Com um dos maiores alcances de audiência no Espírito Santo, a Rádio Litoral se empenha em oferecer melhorias constantes para os seus ouvintes e estudando o perfil de cada um. Diante disso, o time de Marketing busca traçar o perfil dos “litoretes” para propor novos conteúdos e formatos que atendam ao público que já consome a rádio, mas também para atrair novos ouvintes.
Conforme afirma o analista de marketing da Rede Gazeta, Thiago Almeida, a Litoral tem o foco de atender todo o tipo de público. “Temos um time diverso de comunicadores, desde novos até os mais experientes, então a programação atinge todos os tipos de público, falamos literalmente com os ouvintes e nos preocupamos com o que eles querem ouvir”, reforça Thiago.
Thiago Almeida, analista de Marketing da Rede Gazeta
Thiago Almeida, analista de Marketing da Rede Gazeta Crédito: Arquivo Pessoal
Em outubro, a Litoral alcançou mais de 515 mil ouvintes, de acordo com o Kantar Ibope. E, segundo Thiago, esse alcance tem sido levado para o mercado, provando que o conteúdo radiofônico não perdeu seu lugar para as outras plataformas atuais, como a TV e as redes sociais. Esse reconhecimento é fruto também do poder da voz dos capixabas, que é a principal preocupação da rádio.
“É importante mencionar esses números para mostrar a força da rádio, mostrar que vale a pena investir. Trabalhamos com uma linguagem acessível e rápida. Nossos ouvintes confiam no nosso trabalho e muitos preferem a rádio por conta da confiabilidade que tem na gente”, afirma Thiago.
Sempre reconhecida por seu público, a Litoral está dentro dos lares capixabas, seja nas músicas, seja nas promoções, seja nas informações ou interações ao vivo com os ouvintes, ressalta a assistente social e ouvinte da Litoral, Neuza Silva. “Eles estão sempre ligando para falar com a gente, tanto em relação aos prêmios, como no nosso dia a dia mesmo.”
Mesmo sendo uma rádio com um grande foco musical, a informação está sempre atrelada à programação. Desde o seu início, a Litoral busca trazer aos seus ouvintes o que eles realmente desejam de forma inovadora e acessível.
Ouvinte Neuza Silva e cantor Raffa Torres durante evento realizado pela rádio Litoral
Ouvinte Neuza Silva e cantor Raffa Torres durante evento realizado pela rádio Litoral Crédito: Arquivo pessoal
“A minha vida começa ouvindo a Litoral, desde o trabalho até no final do dia. Eu sou litorete! A gente não tem tempo para ficar parando pra ver TV, assistir um jornal e a Litoral faz isso por nós”, comenta Neuza.
*Leiriane Santana e Vitor Gregório são alunos do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora adjunta Lara Rosado.
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