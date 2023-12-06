Podcast da Residência: comunidades mostram força ao impulsionar trabalho e renda

Sinopse: Empreender nem sempre é um desejo de vida. Pode ser também o único caminho para pessoas sem oportunidades do trabalho com carteira assinada. Ações que surgiram para combater um cenário de exclusão impulsionam sonhos. Em Alto Rio Novo, mulheres costuram futuros confeccionando lingerie e tapetes. E bancos comunitários no ES garantem crédito. As residentes Carla Nigro e Laísa Menezes narram essas e outras histórias.