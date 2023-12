Podcast da Residência: comunidades mostram força ao impulsionar trabalho e renda

Terceiro episódio está no ar. Projetos que trabaham para dar trabalho movem sonhos de moradores

Trabalho e renda tecem o futuro de pessoas que nem sempre encontram boas oportunidades com carteira assinada. É o que mostram as residentes Carla Nigro e Laísa Menezes no terceiro episódio da terceira temporada do Papo Residência, o podcast do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta que traz neste ano o tema a "A força das comunidades". A dupla da vez mostra que a potência desses territórios tem muito a ver com projetos que trabalham para dar trabalho.