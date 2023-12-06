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Terceira temporada

Podcast da Residência: comunidades mostram força ao impulsionar trabalho e renda

Terceiro episódio está no ar. Projetos que trabaham para dar trabalho movem sonhos de moradores

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 09:50

Publicado em 

06 dez 2023 às 09:50
Trabalho e renda tecem o futuro de pessoas que nem sempre encontram boas oportunidades com carteira assinada. É o que mostram as residentes Carla Nigro e Laísa Menezes no terceiro episódio da terceira temporada do Papo Residência, o podcast do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta que traz neste ano  o tema a "A força das comunidades". A dupla da vez mostra que a potência desses territórios tem muito a ver com projetos que trabalham para dar trabalho.  

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Pelas mãos que trabalham, comunidades geram emprego, renda e sonhos

Sinopse: Empreender nem sempre é um desejo de vida. Pode ser também o único caminho para pessoas sem oportunidades do trabalho com carteira assinada. Ações que surgiram para combater um cenário de exclusão impulsionam sonhos. Em Alto Rio Novo, mulheres costuram futuros confeccionando lingerie e tapetes. E bancos comunitários no ES garantem crédito. As residentes Carla Nigro e Laísa Menezes narram essas e outras histórias.

Laísa Menezes e Carla Nigro são as apresentadoras do terceiro episódio  Crédito: Eduardo Fachetti/Rede Gazeta

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