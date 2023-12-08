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Podcast dos focas

Papo Residência: último episódio da temporada mostra força da juventude nas comunidades

O futuro da juventidade das comunidades dá o tom e o som no desfecho da edição 2023 do podcast

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 05:59

Publicado em 

08 dez 2023 às 05:59
Inclusão digital,  mais segurança (dentro e fora de casa) e acesso a políticas públicas que garantam mais equidade e respeito. Jovens de comunidades sonham e anseiam por um território melhor e dedicam força à luta contra  desigualdades e preconceitos.
Está no ar o quinto e último episódio da terceira temporada do Papo ResidênciaDaisy Silva e Leiriane Santana, alunas do programa, percorrem essa triha, inspiradas em histórias reais e na música de Emicida. O podcast do Curso de Residência da Rede Gazeta destaca neste ano "A força das comunidades" e mostra que a "Voz da juventude empodera comunidades para um futuro mais inclusivo", o tema desste episódio.

Aperte o play e ouça agora

Voz da juventude empodera comunidades para um futuro mais inclusivo

A violência sofrida dentro de casa foi o estopim para Agatha. Vítima de agressões vindas de gente tão próxima, ela reagiu e fundou um coletivo LGBTQIAPN+, que acolhe jovens dessa comunidade em Guarapari. Agatha, de 23 anos, é uma mulher trans que estimula a força da juventude para promover mudanças. Neste episódio, as residentes Daisy Silva e Leiriane Santana trazem esses e outros depoimentos potentes que vêm transformando vidas.

Leiriane Santana e Daisy Silva comandam o último episódio desta temporada do Papo Residência Crédito: Eduardo Fachetti/Rede Gazeta
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