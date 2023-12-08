Papo Residência: último episódio da temporada mostra força da juventude nas comunidades

A violência sofrida dentro de casa foi o estopim para Agatha. Vítima de agressões vindas de gente tão próxima, ela reagiu e fundou um coletivo LGBTQIAPN+, que acolhe jovens dessa comunidade em Guarapari. Agatha, de 23 anos, é uma mulher trans que estimula a força da juventude para promover mudanças. Neste episódio, as residentes Daisy Silva e Leiriane Santana trazem esses e outros depoimentos potentes que vêm transformando vidas.