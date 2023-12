Papo Residência: último episódio da temporada mostra força da juventude nas comunidades

O futuro da juventidade das comunidades dá o tom e o som no desfecho da edição 2023 do podcast

Está no ar o quinto e último episódio da terceira temporada do Papo Residência. Daisy Silva e Leiriane Santana, alunas do programa, percorrem essa triha, inspiradas em histórias reais e na música de Emicida. O podcast do Curso de Residência da Rede Gazeta destaca neste ano "A força das comunidades" e mostra que a "Voz da juventude empodera comunidades para um futuro mais inclusivo", o tema desste episódio.