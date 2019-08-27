Religião
Religião
Fique por dentro de todos os acontecimentos e notícias sobre religião, espiritualidade, eventos religiosos, programação de igrejas e muito mais.

Ziza Fernandes e Dunga em Encontro de Campistas na Canção Nova

O evento contará ainda com as presenças de Dom Gregório Paixão, Astromar Miranda e Gracielle Gonçalves  

Publicado em 27/08/2019 às 11h31
Atualizado em 29/09/2019 às 17h12


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.