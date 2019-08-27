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Coluna da Fé

Ziza Fernandes e Dunga em Encontro de Campistas na Canção Nova

O evento contará ainda com as presenças de Dom Gregório Paixão, Astromar Miranda e Gracielle Gonçalves  

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 11:31

Públicado em 

27 ago 2019 às 11:31
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Ziza Fernades, cantora católica Crédito: Divulgação
Neste sábado (31) e domingo (01), a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), recebe o 4º Encontro Nacional de Campistas, que propõe aos participantes uma intensa experiência de fé, para prepará-los a se engajarem em suas comunidades e levarem novo ânimo às suas paróquias.
Com o tema: “A Igreja que eu quero ser”, a programação traz momentos de oração, música, palestras, Adoração ao Santíssimo Sacramento e missas. Destaque para as seis dinâmicas que ocorrerão ao longo desses dois dias e, com uma proposta lúdica, trabalharão conceitos que elevam a fé e a esperança dos participantes.
O bispo da diocese de Petrópolis (RJ), Dom Gregório Paixão, preside missa no sábado, às 16h, no Santuário do Pai das Misericórdias. O ex-jogador de futebol Astromar Miranda Braga, que está à frente do movimento campista, fará pregação sobre o tema do encontro, às 9h15; e o cantor católico e apresentador do programa PHN, da TV Canção Nova, Dunga, fala sobre: “Coragem e ousadia para Ser Igreja”, às 11h15. Ainda no sábado, a partir das 21h, acontece a noite oracional, com as participações das cantoras Ziza Fernandes e Gracielle Gonçalves.
No domingo, as atividades retornam às 8h e encerram com a missa às 15h, presidida pelo padre Mario Sartori, da paróquia São José, diocese do Divino Espírito Santo de Umuarama, (PR). A expectativa é que 12 mil visitantes passem pela Canção Nova nesses dias.
Nota da semana
Noite de louvor
A Igreja Deus é Amor convida a todos para o culto especial de louvor com o tema “O Louvor que Liberta”. O evento será realizado neste domingo, dia 1º de setembro, a partir das 18h30, na Igreja Pentecostal Deus É Amor da Rua Resplendor, 21, Bairro Canaã, em Viana. A programação terá a presença da irmã Seliria Littig.

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