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Coluna da Fé

Régis Danese lança clipe de "Depressão" para o setembro amarelo

Autor do sucesso "Faz um milagre em mim" se engajou na campanha após a filha passar por uma doença

Públicado em 

05 set 2019 às 12:34
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Régis Danese, cantor gospel Crédito: Divulgação
 
Engajado na campanha “Setembro Amarelo” de valorização da vida e combate ao suicídio, o cantor gospel Régis Danese lançou, nesta semana, através da rádio PlayAX sua nova música: “Depressão”. A canção veio depois que o autor de sucessos como “Faz um milagre em mim” superou um momento muito delicado com sua filha caçula.
“A ansiedade tem sido o mal do século e com a ansiedade tem crescido o número de pessoas com Depressão, hoje estamos vivendo uma geração que não está preparada para frustrações, e não sabem lidar com as emoções medo, insegurança, frustração, baixa auto estima, e o número de suicídio tem crescido muito, conversando com uma diretora de TV de Fortaleza ela disse Régis faz a música de Depressão para a campanha Setembro Amarelo foi quando corremos para fazer a música. Como temos experiências de medo, insegurança, Depressão diante do que passamos com a doença que a Brenda teve, buscamos forças em Deus, pela nossa fé. Foi onde surgiu a canção Depressão você é especial pra mim e pra Deus, um amor sem igual Deus tem por você, não desista de viver, essa Depressão vai passar você vai ver. Que tudo passa na vida, até mesmo a dor, para que a pessoa não venha a desistir, entregar, confiar e descansar em Deus” comenta Kelly Danese que junto com Joselito compôs o tema.
Nesse projeto além de intérprete o músico escreveu o roteiro e dividiu a produção musical com Josué Godoy. Com direção geral de Luiz Soufe a gravação do videoclipe foi feita em Uberlândia, Minas Gerais, no final de agosto. Confira o vídeo:
Depressão
Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS - a depressão será até 2020 o maior motivo de afastamento de trabalho no mundo. O Brasil é considerado atualmente o campeão de casos na América Latina, com 5,8% da população enferma.
Régis Danese
Nascido João Geraldo Danese Silveira, Régis (nome artístico) foi compositor do grupo de pagode Só Pra Contrariar, teve uma dupla sertaneja e após a sua conversão começou a cantar no meio gospel, em 2004. Seu grande sucesso “Faz um milagre em mim” ganhou as igrejas e as rádios com o forte refrão “Entra na minha casa, entra na minha vida”. Regis foi indicado ao Grammy Latino 2009 na categoria “Melhor Álbum Cristão em português”, com o álbum “Compromisso”. O cantor já lançou mais de cinco álbuns, entre inéditos e coletâneas. 
Notas da semana
Comunidade em Festa
A Comunidade Sagrada Família, de Nova Itaparica, Vila Velha, completa 23 anos de fundação e para comemorar a data está realizando uma grande festa com o tema “Avancem para águas mais profundas e lançais vossas redes” (Lucas 5,4). As celebrações vão até domingo com a presença de padres convidados e muita animação. Nesta quinta-feira (5), a missa será presidida pelo padre Adilson Oliveira com participação da Paróquia Santa Rita, do bairro Santa Rita. Logo após, haverá sorteio de brindes e Cantina
Na sexta-feira (6), quem preside a missa é o padre Marcelo Margon e também haverá sorteios e cantina. No sábado (7), grande programação com missa rezada pelo padre Alexandre Souza (pároco da Paróquia Frei Galvão, onde está localizada a comunidade). Depois, a animação segue com barracas com comidas típicas, show musical, roleta de prêmios, espaço para crianças e sorteio de ação entre amigos, com até R$ 1,2 mil em prêmios.

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