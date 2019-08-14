Rebanhão se apresenta na Igreja em Vitória

Banda Rebanhão, com formada por Carlinhos Félix, Pedro Braconnot e Paulo Marotta Crédito: Divulgação

Vitória vai sediar na nesta sexta (16) e neste sábado (17), a I Conferência para Homens e Mulheres da Igreja. O encontro contará com a presença de um dos ícones da juventude evangélica dos anos 1980, a Banda Rebanhão, formada por Carlinhos Félix, Pedro Braconnot e Paulo Marotta.

O objetivo principal é falar sobre a importância da família como agente transformador da sociedade. O evento será realizado no auditório da Igreja em Vitória, na Rua Vitalino Santos Valadares, 125, no bairro Santa Luiza, em Vitória. Na sexta, o encontro terá início às 18h. E no sábado, começará às 16h.

Os ingressos, no valor de R$ 30, podem ser comprados no site sympla.com.br, nas livrarias Belém, Carneiro e Cantares, e também no dia do evento. Informações pelo telefone: (27) 99783-0909.

Notas da semana

Acampamento na Canção Nova

Neste fim de semana, de 16 a 18 de agosto de 2019, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realiza o Acampamento “No Combate da Oração”, com a presença de Cyril John, pregador internacional, presidente da Renovação Carismática (RCC) na Índia e autor do livro “Intercessão profética – Resposta aos sinais dos tempos”, pela editora Canção Nova.

A programação tem início com missa na sexta-feira (16), às 20h, no Santuário do Pai das Misericórdias, presidida pelo padre Roger Luís, da Canção Nova.

No sábado (17), às 9h15, Cyril John falará sobre o tema: “Chamado e urgência da intercessão”. No mesmo dia, em dois horários, às 12h40 e 18h10, ele fará um workshop sobre “Intercessão Profética”.

Para encerrar a noite de sábado, a missionária Antonieta Sales, e os padres Edimilson Lopes e Roger Luís, conduzirão um momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 21h.