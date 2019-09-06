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Coluna da Fé

Paróquia de Goiabeiras realiza curso de Libras

Objetivo é ensinar sinais católicos para interpretação das missas e inclusão dos surdos

Públicado em 

06 set 2019 às 11:50
Coluna da Fé

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Coluna da Fé

Intérprete de libras durante missa em Paróquia de São Paulo (SP), onde há um trabalho de acessibilidade nas igrejas Crédito: Crédito: Prefeitura de São Paulo/Divulgação
A Paróquia da Ressurreição, em Goiabeiras vai abrir a segunda turma de seu curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras). As aulas vão começar no dia 6 de outubro, mas as inscrições já estão sendo realizadas pela paróquia. O objetivo dos cursos é ensinar sinais católicos para a interpretação nas missas, promovendo desta forma a inclusão dos surdos na liturgia católica.
O curso acontecerá sempre aos domingos e vai até o dia 8 de dezembro. As aulas começarão às 9 horas e terminarão às 11. Durante esse mesmo período, os alunos da primeira turma de libras da paróquia vão continuar aprendendo os sinais, porém passarão para o nível intermediário. Quem quiser se inscrever deve mandar uma mensagem via WhatsApp ou ligar para o telefone (27) 99844-3274.
Libras
Libras é a língua de sinais usada pela comunidade de surdos no Brasil e já foi reconhecida pela Lei, ou seja, é uma língua oficial, tal como o português. Ela é derivada da língua de sinais do Brasil, e também da língua gestual francesa. Daí sua semelhança com línguas de sinais da Europa e da América. A libras não é uma língua de gestos representando a língua portuguesa, e sim uma autêntica língua de nosso país, segundo o site libras.com.br.
Nacionalmente, a Igreja Católica tem a Pastoral dos Surdos, que está presente em alguns Estados, como em São Paulo, e tem como objetivos preparar celebrações e encontros de caráter espiritual. Os agentes atuam na formação do surdo, buscado um maior conhecimento da palavra de Deus, pela preparação do batismo, eucaristia, crisma e curso de noivos.
Notas da Semana
 
Aniversário de Igreja na Serra
A Igreja Evangélica Aliança, que fica em Chácara Parreiral, na Serra, comemora seu aniversário de cinco anos com um grande evento de avivamento nestes sábado (7) e domingo (8), sempre a partir das 19h30. A pregação da palavra será feita pelo Evangelista Rudival. No louvor, presenças confirmadas do cantor Leandro Dutra, além do Ministério de Louvor Aliança e do Ministério Liberty. Quem convida para esse momento de muita alegria para a igreja é o pastor Alexandre Muniz. A Igreja Aliança fica na Rua Evaristo da Veiga, 114, próximo à pracinha do bairro.
Forró pós-Terço dos Homens
Neste sábado (7) será realizado o 1º Congresso Arquidiocesano do Terço dos Homens, dentro das festividades da padroeira da arquidiocese, Nossa Senhora da Vitória. Logo depois da missa que vai fechar o congresso, é hora de arrastar o pé com o Grupo Bem Bolado que interpreta grandes sucessos do forró bem como releituras de clássicos da MPB em ritmo de baião, xote, xaxado, maracatu, entre outras vertentes do pé-de-serra. O grupo é formado por Guga Lopes (acordeom e voz), Cecitônio Coelho (violão 7 cordas e voz), Saulo Santos (percussão geral) e Alexandre Barbatto (contrabaixo). Os shows também contam com instrumentistas convidados e o deste sábado terá Drica Lopes, na percussão e no vocal.

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