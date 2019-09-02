Fique por dentro de todos os acontecimentos e notícias sobre religião, espiritualidade, eventos religiosos, programação de igrejas e muito mais.
Grupo de Viana leva pagode gospel para igrejas e eventos
Conheça o Nova Luz, que já tem cinco anos de formação e até composições próprias na bagagem
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00