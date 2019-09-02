Grupo de Viana leva pagode gospel para igrejas e eventos

Grupo Nova Luz, de pagode gospel Crédito: Divulgação

Louvor em ritmo de samba e pagode: essa é a pegada do grupo Nova Luz, que surgiu em 2014, em Viana. Formado por sete amigos do bairro Nova Bethânia, o grupo se apresenta em igrejas, eventos ao ar livre, casamentos e festas sempre com o propósito de levar a palavra de Deus com um ritmo diferente.

“O pagode é uma prática que fazia parte de nossas vidas seculares, mas agora com o pagode gospel a gente tem a oportunidade de levar a palavra de Deus em forma de louvor. Isso nos alegra por podermos servir a Deus com o dom que ele nos deu, fazer o que gostamos e ser instrumentos nas mãos dele”, conta Jeferson Barroso, um dos membros do grupo.

Além das interpretações, o Nova Luz já conta com músicas próprias: são ao todo sete composições sendo cinco delas de autoria de Jeferson. O grupo conta também que tem ouvido testemunhos a respeito de suas canções e da sua participação em eventos religiosos.

“Através dos louvores as pessoas são tocadas pelo espírito santo de Deus,e isso não tem dinheiro que pague. É algo que nos alegra muito é uma forma de nos incentivar mais e mais”, confessa Jeferson.