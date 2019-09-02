Grupo de Viana leva pagode gospel para igrejas e eventos

Louvor em ritmo de samba e pagode: essa é a pegada do grupo Nova Luz, que surgiu em 2014, em Viana. Formado por sete amigos do bairro Nova Bethânia, o grupo se apresenta em igrejas, eventos ao ar livre, casamentos e festas sempre com o propósito de levar a palavra de Deus com um ritmo diferente.
“O pagode é uma prática que fazia parte de nossas vidas seculares, mas agora com o pagode gospel a gente tem a oportunidade de levar a palavra de Deus em forma de louvor. Isso nos alegra por podermos servir a Deus com o dom que ele nos deu, fazer o que gostamos e ser instrumentos nas mãos dele”, conta Jeferson Barroso, um dos membros do grupo.
Além das interpretações, o Nova Luz já conta com músicas próprias: são ao todo sete composições sendo cinco delas de autoria de Jeferson. O grupo conta também que tem ouvido testemunhos a respeito de suas canções e da sua participação em eventos religiosos.
“Através dos louvores as pessoas são tocadas pelo espírito santo de Deus,e isso não tem dinheiro que pague. É algo que nos alegra muito é uma forma de nos incentivar mais e mais”, confessa Jeferson.
O próximo evento do grupo será o Louvorzão, promovido pela Igreja Assembleia de Deus em Sião, na Praça de Nova Brasília, neste sábado (7). Quem quiser chamar o grupo para fazer aquele pagode abençoado na sua igreja é só ligar para o 99632-3597 ou ainda acessar o Facebook: https://www.facebook.com/Grupo-Nova-Luz-223707218009955/