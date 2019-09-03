Religião
Fique por dentro de todos os acontecimentos e notícias sobre religião, espiritualidade, eventos religiosos, programação de igrejas e muito mais.

Grito dos Excluídos será em Cariacica pela primeira vez

Manifestação conta com a participação de pastorais da Igreja Católica e vai lembrar tema da Campanha da Fraternidade

Publicado em 03/09/2019 às 13h33
Atualizado em 29/09/2019 às 15h34


