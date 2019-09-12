Fique por dentro de todos os acontecimentos e notícias sobre religião, espiritualidade, eventos religiosos, programação de igrejas e muito mais.
G.Hoffmam lança projeto com músicas de louvor e adoração
Artista que fez sucesso com a banda Khorus chega com um trabalho mais maduro e série de clipes
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00