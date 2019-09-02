Ex-comediante gospel se torna pastor

Éric Almeida é o mais jovem pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular do Espírito Santo Crédito: Flavio Hifner Santos

O jovem Éric Almeida, 24 anos, é o mais novo pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no Espírito Santo. No último domingo, dia 1º de setembro, foi empossado como um dos pastores na Igreja Quadrangular em Vila Merlo, em Cariacica, dirigida pela pastora Aline Donato.

O novo pastor já é conhecido nas igrejas evangélicas do Estado. Por cinco anos ele se apresentava nas igrejas com o stand up comedy gospel, com pregação em ritmo de comédia. Filho do pastor Ailton Victer, pastor auxiliar na Igreja Quadrangular em Nova Brasília, Éric fez o seminário teológico, onde teve aula de administração eclesiástica, teologia pastoral, teologia do culto, evangelização, dentre outras.

O critério de avaliação, pela Instituição Quadrangular, é bem rigoroso: ele passou por sabatinas, avaliações, redação e pela aprovação da Convenção Estadual da Igreja Quadrangular capixaba.

“Eu cresci dentro da Igreja, mas meu amor pelo pastorado veio quando eu entendi qual era o propósito que estava no coração de Deus, para o meu coração. Entendi que o propósito de Deus, em minha vida, é cuidar das pessoas, levando uma palavra de esperança e fazendo a diferença entre muitos, mesmo sendo jovem”, detalhou. Éric acrescenta que, mesmo que tenha abandonado o stand up comedy, suas pregações ainda mantêm o tom descontraído.

Notas da semana

Doações para o seminário

A campanha Amigo do Seminário Nossa Senhora da Penha acontece, neste ano na Arquidiocese de Vitória, no mês de setembro. Durante o período, os paroquianos são convidados a colaborar com a manutenção do seminário.

As doações dos fieis serão direcionadas para ajudar na manutenção da moradia, alimentação e estudos dos nossos futuros padres.