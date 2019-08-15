Fique por dentro de todos os acontecimentos e notícias sobre religião, espiritualidade, eventos religiosos, programação de igrejas e muito mais.
Arquidiocese terá o primeiro Congresso do Terço dos Homens
O evento vai acontecer dentro das festividades da padroeira Nossa Senhora da Vitória
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00