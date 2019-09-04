Acampamento promove devoção a São Miguel na Canção Nova

Cantora e missionária Salette Ferreira Crédito: Canção Nova/Divulgação

A Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realiza desta sexta-feira (6) até o domingo (8) o Acampamento "Quem como Deus?", com o tema "A salvação, a força e a realeza de Deus" (Ap 12,10). O evento promove a devoção à São Miguel Arcanjo e espera receber 12 mil peregrinos. Um dos pontos altos será o lançamento do novo EP da cantora Salette Ferreira.

Uma missa votiva será realizada no Santuário do Pai das Misericórdias, na sexta-feira (6), às 20h, presidida pelo padre Sérgio Farias, da comunidade Voz dos Pobres, da diocese de Campo Limpo (SP). Já no sábado, haverá momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, palestras e show de lançamento do EP “Clamor de Mãe”, da missionária da comunidade Canção Nova, Salette Ferreira, a partir das 21h, no Rincão do Meu Senhor. O evento será transmitido pela televisão.

Também participam do evento os missionários da comunidade Canção Nova: padre João Marcos Polak, Robson Luis, Rogerinha Moreira e o casal Rubens e Tânia.

Quem é Salette

Ministra de música e consagrada na comunidade Canção Nova, nasceu no dia 20 de maio, em Salvador (BA). Casada com Marcelo Firmino, Salette é mãe de Maria Luíza e Lucas.

Desde 1986, suas atividades estão direcionadas à total doação à Igreja. Conhecida por seu carisma, jeito simples e discreto, a missionária, que já participou de movimentos da Renovação Carismática Católica (RCC) e coordenou grupo de jovens, realizou também a criação de um ministério de música em Salvador.

Atualmente, é pregadora da palavra de Deus em retiros e acampamentos, anima as quintas-feiras de adoração na Canção Nova, realiza eventos em várias partes do Brasil e apresenta o programa “O amor vencerá” na TV Canção Nova.

Notas da Semana

Palestra espírita

Aproveitando a campanha Setembro Amarelo, que promove a valorização da vida e o combate ao suicídio, a Sociedade Espírita Cristã, que fica em Vera Cruz, Cariacica, promove a palestra “Suicídio – causas profundas e prevenção”, com o expositor Hélio Tinoco. Começa às 18h30. Mais informações com o Leonardo, no telefone 99901-2184, pelo site: www.secrista.webs.com, ou ainda pelo e-mail: [email protected]