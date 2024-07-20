Vaqueiro morre em queda de cavalo em Colatina e família decide doar órgãos

Irmã de Fábio, Luciana Eusébio da Silva de Paula conta como foi tomar a decisão. Ela reuniu a mãe, o irmão e a cunhada em uma ligação por telefone. “Eu liguei para a minha mãe, para o meu irmão e para a minha cunhada e a gente conversou. A gente tinha a possibilidade de manter a vida dele em outras pessoas e outras pessoas vão poder ter uma vida melhor. A opção é para que vidas continuem”, disse a irmã.