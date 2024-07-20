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“Que vidas continuem”

Vaqueiro morre em queda de cavalo em Colatina e família decide doar órgãos

Coração, córneas, fígado e rins de Fábio Júnior Nunes Eccel, de 38 anos, serão transplantados para pacientes que estão na lista de espera
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 jul 2024 às 15:00

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 15:00

Fábio Júnior Nunes Eccel, de 38 anos, era vaqueiro e gostava de cuidar da roça. Em um acidente, após cair de um cavalo e bater a cabeça, teve morte cerebral. Para a família dele, no entanto, a vida pode continuar de outra maneira: com a doação de órgãos, ajudar a quem precisa. Coração, córneas, fígado e rins foram captados na manhã desta sexta-feira (19) no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
Irmã de Fábio, Luciana Eusébio da Silva de Paula conta como foi tomar a decisão. Ela reuniu a mãe, o irmão e a cunhada em uma ligação por telefone. “Eu liguei para a minha mãe, para o meu irmão e para a minha cunhada e a gente conversou. A gente tinha a possibilidade de manter a vida dele em outras pessoas e outras pessoas vão poder ter uma vida melhor. A opção é para que vidas continuem”, disse a irmã.
O coração vai para outro Estado e os demais órgãos vão permanecer no Espírito Santo, explicou a enfermeira Karina Tosato, responsável pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do Hospital Silvio Avidos.
“Um ‘sim’ de um familiar vai salvar vidas. Há vários pacientes que estão na listagem de espera. Nela, é preciso ser compatível ao doador e os pacientes são acionados, conforme a compatibilidade”, afirma Tosato.

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