O drama dos moradores há quase uma semana sem água em Itapemirim

Moradores da comunidade de Córrego do Ouro, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, estão tendo que arrumar alternativas para lidar com a falta de água que já dura seis dias. Sem abastecimento desde a última sexta-feira (23), a população ainda não tem previsão de quando o problema será resolvido e recorre até a poços de vizinhos para atividades básicas.

"Achei uma falta de respeito, uma idosa operada da vista atravessando a pista com um balde carregando pra fazer almoço. É um absurdo" Vanderleia da Silva Rosa - Auxiliar de Serviços Gerais | Em entrevista á repórter Alice Sousa da TV Gazeta Sul

Procurado, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itapemirim confirmou a identificação de uma queda na pressão da água desde sexta-feira e que, desde então, atua para rastrear e solucionar o problema, sem previsão de retorno. Durante a semana, caminhões-pipa foram enviados para abastecer a comunidade.

Caminhão-pipa abastecendo a comunidade na última terça-feira (27) Crédito: Leitor A Gazeta

O aposentado Antônio Carlos Laeber está entre os moradores que recorrem a poços artesianos de vizinhos para conseguir fazer as atividades mais básicas. O balde é carregado nas costas, algo que ele nunca tinha vivido em 22 anos morando na comunidade, não por tantos dias. “Nessa hora a gente tem que arrancar bastante disposição porque não é fácil [...] Fica difícil porque como que a gente vai sobreviver, né? As coisas tudo sujas dentro de casa, em cima da mesa tem um monte de roupa suja. Esses dias todos sem nenhuma solução”, ressalta.

Procurado, o Saae, responsável pelo abastecimento na região, informou que uma força-tarefa com mais de cinco equipes está na comunidade tentando descobrir o que provocou o problema, que ainda não foi normalizado.

Enquanto isso, moradores ficam vigiando a torneira para ver quando a água vai voltar a cair. “No sábado, eles falaram que a água ia chegar meia noite. Não chegou eu fui dormir uma hora da manhã sem tomar banho [...] Eu queria saber deles se esses dias sem água se eles vão cobrar ou vão descontar”, questiona a dona de casa Silvana Rosa.