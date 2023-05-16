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Suspeitos confessaram

Dois funcionários são presos por desviar combustível de siderúrgica na Serra

Suspeitos, de 50 e 54 anos, foram flagrados por colegas de trabalho transferindo combustível de uma empilhadeira para um caminhão, na noite dessa segunda-feira (15)
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

16 mai 2023 às 12:05

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 12:05

Dois funcionários, de 50 e 54 anos, de uma empresa terceirizada foram presos na noite desta segunda-feira (15), por desviar combustível de uma siderúrgica no bairro Jardim Limoeiro, na Serra.
Eles foram flagrados por colegas de trabalho fazendo a transferência do combustível de empilhadeiras da empresa para um caminhão. Segundo a Polícia Militar, o chefe da segurança da siderúrgica relatou aos policiais que os homens já estavam sendo monitorados há algum tempo, pois havia suspeita sobre eles.
Os suspeitos admitiram que vinham cometendo o furto havia cerca de cinco meses durante as escalas de trabalho.
Polícia Civil informou que os suspeitos foram autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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