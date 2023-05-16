Dois funcionários são presos por desviar combustível de siderúrgica na Serra

Dois funcionários, de 50 e 54 anos, de uma empresa terceirizada foram presos na noite desta segunda-feira (15), por desviar combustível de uma siderúrgica no bairro Jardim Limoeiro, na Serra.
Eles foram flagrados por colegas de trabalho fazendo a transferência do combustível de empilhadeiras da empresa para um caminhão. Segundo a Polícia Militar, o chefe da segurança da siderúrgica relatou aos policiais que os homens já estavam sendo monitorados há algum tempo, pois havia suspeita sobre eles.
Os suspeitos admitiram que vinham cometendo o furto havia cerca de cinco meses durante as escalas de trabalho.
A Polícia Civil informou que os suspeitos foram autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).