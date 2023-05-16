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Em terreno baldio

Homem é assassinado a tiros por traficantes em Gurigica, Vitória

A TV Gazeta apurou que Vinícius Andrade, de 34 anos, estava proibido por traficantes de subir o morro no bairro por que estaria cometendo furtos na região
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

16 mai 2023 às 11:50

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 11:50

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (16), em Gurigica, Vitória. Segundo informações iniciais apuradas pela repórter Dani Carla, da TV Gazeta, Vinícius Andrade, de 34 anos, estava proibido por traficantes de subir o morro no bairro por que estaria cometendo furtos na região.
O crime aconteceu por volta de 7h, quando Vinícius tentou subir o morro, mas acabou cercado pelos suspeitos. O homem foi arrastado até um terreno baldio, ao lado da Unidade de Saúde de Gurigica, onde foi assassinado.
Moradores da região contaram à reportagem que a vítima teria sido assassinada com cerca de dez disparos. A Polícia Civil esteve no local onde ocorreu o caso e conversou com os familiares de Vinícius. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá em investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e mais informações não serão divulgadas no momento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória, onde será necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber mais informações sobre o ocorrido. Segundo a PM, os agentes foram acionados pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social ( Ciodes) com a informação de um homem caído na região por ter sido vítima de disparos de arma de fogo. Quando os militares chegaram ao local, foi verificado que o homem já estava em óbito.

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