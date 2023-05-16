Homem é assassinado a tiros por traficantes em Gurigica, Vitória

O crime aconteceu por volta de 7h, quando Vinícius tentou subir o morro, mas acabou cercado pelos suspeitos. O homem foi arrastado até um terreno baldio, ao lado da Unidade de Saúde de Gurigica, onde foi assassinado.

Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá em investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e mais informações não serão divulgadas no momento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória, onde será necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.