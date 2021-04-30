Talk Recall apresenta vencedores em 78 categorias

As marcas mais queridas do Espírito Santo em 2021 foram anunciadas para agências e anunciantes, nesta quinta-feira (29), durante o Talk Recall, evento de lançamento do 29ª edição do Recall de Marcas da Rede Gazeta. A pesquisa foi realizada com 2.400 consumidores do Estado em 78 segmentos, que servem de parâmetro da disputa mercadológica. As entrevistas foram feitas entre fevereiro e março de 2021.

A apresentação dos resultados e o bate-papo foram conduzidos pela jornalista e âncora do Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, Fabíola de Paula. Ao lado dela, estavam o presidente da Futura Inteligência, José Luiz Orrico, o presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, e o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas.

Com o slogan “marcas que se movimentam”, a edição de 2021 do Recall premiou empresas, instituições e órgãos que mais mexeram com a memória e com a mente dos capixabas. Neste ano, o foco foi valorizar o empenho e a dedicação daqueles que movimentam as marcas todos os dias: publicitários, profissionais de marketing e de comunicação e os gestores dos negócios.

A pesquisa em meio à pandemia

Uma parceria entre a Rede Gazeta e a Futura Inteligência, o Recall já faz parte do imaginário do público capixaba e é uma das referências em relação às marcas. Organizar o recall durante a pandemia foi um desafio, por conta de todos os protocolos de higiene para manter a segurança, utilizando máscaras, face shield, álcool gel para higienizar as mãos e sempre mantendo uma distância segura do entrevistado.

Talk Recall, evento de lançamento do 29º Recall de Marcas Crédito: Adessandro Reis

Para José Luiz Orrico, presidente da Futura Inteligência, a importância do prêmio é mostrar para o mercado as empresas que melhor trabalharam suas marcas e conseguiram se inserir na memória do consumidor. “Sempre que essa pessoa pensa em consumir determinado produto ou serviço, ele pensa naquela determinada marca. Mesmo que não se transforme em compra, a tendência é que a pessoa busque por um nome que primeiro lhe vem à cabeça. O prêmio é um reconhecimento às empresas que melhor trabalharam suas marcas”, pondera.

Manter-se relevante nos dias de hoje, em que o consumidor é constantemente impactado por conteúdos, é um desafio muito grande. Pensando nisso, o slogan deste ano trabalha o movimento e as novas possibilidades, um universo onde as marcas estão em constante mudança e ficar parado não é mais uma opção.

O diretor do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, conta que a pandemia fez com que muitas empresas que não estavam preparadas para o crescimento do setor digital perdessem receita. Por outro lado, as empresas que já estavam nesse momento de transformação conseguiram impulsionar seus negócios, gerando novas oportunidades. Além disso, empresas que antes não buscavam agências de propaganda passaram a anunciar, gerando um crescimento no mercado.

“O Recall de Marcas vem para mostrar que o trabalho feito pelas agências está refletindo positivamente na memória do consumidor”, explica.

Consumidora após compras em shopping Crédito: StockSnap por Pixabay

Recall Week

As marcas ganhadoras do Recall 2021 serão apresentadas ao público durante a Recall Week, que acontecerá entre os dias 21 e 27 de junho.