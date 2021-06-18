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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "operadora de telefonia/internet"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:11

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:11

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de operadora de telefonia/internet.
Cropped image of young man sitting in office coworking while using laptop computer and mobile phone. Crédito: Vadym Drobot/Freepik
Com o avanço da tecnologia, o celular é praticamente uma extensão do nosso corpo. Estamos conectados a maior parte do tempo. Esse movimento já era presente na sociedade, mas foi ainda mais acelerado com a pandemia. Com a necessidade do isolamento social, muitas pessoas passaram a trabalhar e estudar de casa. Mas para que os compromissos on-line permaneçam firmes, ter uma boa internet é fundamental. Para usufruir de todas essas ferramentas digitais, ter uma boa operadora de telefonia/internet faz a diferença.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Claro

Em 1998, foi criado o grupo Telemar. A Oi, marca da corporação, teve início em 2002. Oferece serviços de telefonia fixa e móvel, banda larga, TV por assinatura, transmissão de dados e provedor de internet, além de vários outros serviços corporativos e de atacado, como o de rede de transporte e o backbone internacional.
A marca começou a atuar no Brasil no ano de 2003. Em 2007, lançou o 3G como pioneira no país. Em 2011, junto à NET e à Embratel, lançou o primeiro produto do mercado que combinava serviços de TV por assinatura, telefone fixo, celular e internet.

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