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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "cooperativa"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:33

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:33
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de cooperativa.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de cooperativa. Crédito: JComp/Freepik
As cooperativas são organizações de pessoas em determinadas atividades econômicas para prestação de variados serviços. Há cooperativas de instituições financeiras, de produções de laticínios, de transporte, de planos de saúde, entre outros.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Selita

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