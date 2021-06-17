Evolução digital simplifica movimentação financeira

As soluções tecnológicas do Sicoob incluem um app com mais de 140 funcionalidades Crédito: Sicoob-ES/Divulgação

A transformação digital no Sicoob tem ampliado as opções de gerenciamento financeiro para os cooperados, o que facilita a realização de transações de forma ainda mais rápida e segura. Os meios de autoatendimento, por exemplo, somam sete em cada dez operações realizadas em 2020, incluindo aplicativo, internet banking e caixa eletrônico.

As soluções incluem o app Sicoob (um dos mais bem avaliados do setor bancário), que conta com mais de 140 funcionalidades disponíveis, e o Pix, meio de pagamento instantâneo que já tem a adesão de 40% nas cooperativas do Sicoob ES. Além disso, a reestruturação da adesão digital permitiu a redução do tempo de associação e a abertura de conta de Microempreendedor Individual.

Mesmo com o avanço no uso das soluções não presenciais, principalmente neste período de pandemia, a instituição mantém como um de seus focos o fortalecimento da proximidade com as pessoas e empresas que compõem seu quadro social, segundo o presidente estadual da cooperativa, Bento Venturim.

“A evolução digital não nos isenta de nossa premissa básica de manter uma relação de parceria com as pessoas que confiam em nosso trabalho. Este é o motivo de continuarmos crescendo e conquistando mais associados ano após ano”, explica. Ao todo, são mais de 400 mil cooperados gerando negócios por meio da cooperativa capixaba.

Uma das formas de manter o relacionamento com os associados são as reuniões para prestar contas que, em 2020 e 2021, foram realizadas de forma virtual, com a participação dos cooperados na tomada de decisões sobre a instituição.

O dirigente pontua a confiança e a transparência como formas de gerar valor e de manter a marca na mente das pessoas. Desde 2010, a instituição é a mais lembrada na pesquisa do Recall de Marcas da Rede Gazeta, na categoria Cooperativa. Neste ano, foram 19% das menções.

Bento Venturim reforça que a premissa da instituição é manter relação de confiança com o público Crédito: Sicoob-ES/Divulgação

Os números do Sicoob refletem o êxito desse modelo de gestão de finanças baseado na união de pessoas em prol de objetivos em comum, segundo Venturim. No ano passado, foram R$ 347,5 milhões de sobras brutas, das quais R$ 173,5 milhões retornaram para os associados.

A instituição administra mais de R$ 10,3 bilhões em ativos, e está presente em 71 municípios no ES, RJ e BA. O Sicoob ES é a instituição financeira que liberou o maior volume de crédito para empresas em 2020, segundo balanço divulgado pela cooperativa, que considera também os dados de estatística bancária divulgados pelo Banco Central do Brasil.