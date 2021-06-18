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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "água mineral"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:07

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:07

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de água mineral.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de água mineral. Crédito: Pixabay
A água é um recurso essencial para a nossa sobrevivência. Ela está presente em 70% do nosso corpo, além de fazer parte da nossa alimentação e higiene. A água mineral, que consumimos para beber, é um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Ingá

No mercado desde 1950, a Água Campinho é natural das montanhas capixabas. A marca é do grupo Coroa e o produto conta com as versões natural e gasosa.
Fundada em 1973, a empresa está localizada na Serra da Conquista, em Brumadinho (MG), e conta com mais de 200 distribuidores autorizados. A comercialização abrange todo o estado mineiro, além dos estados vizinhos e também a exportação.

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