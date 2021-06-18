Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "água mineral"

No mercado desde 1950, a Água Campinho é natural das montanhas capixabas. A marca é do grupo Coroa e o produto conta com as versões natural e gasosa.

Fundada em 1973, a empresa está localizada na Serra da Conquista, em Brumadinho (MG), e conta com mais de 200 distribuidores autorizados. A comercialização abrange todo o estado mineiro, além dos estados vizinhos e também a exportação.