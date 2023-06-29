O que as tendências de redes sociais podem ensinar para os negócios

Marcas precisam acompanhar a evolução da sociedade Crédito: Freepik

Num tempo em que tudo muda de forma muito rápida e dinâmica, apontar o que vem pela frente não é uma das tarefas mais simples. Mas uma maneira de acompanhar o que está em evidência e chamando a atenção das pessoas é ficar ligado às redes sociais, principal canal onde tendências aparecem e ganham amplo alcance.

As novas ondas surgem das necessidades de inovação na sociedade e definem seus rumos. Portanto, as tendências — ou do inglês, trends, termo bastante usado na internet — acabam refletindo contextos culturais, sociais, econômicos e também influenciam o comportamento do consumidor.

Como as redes sociais também funcionam como vitrine das empresas atualmente, a recomendação é ficar de olho nas tendências e novas formas de usar as mídias digitais para buscar soluções relevantes para os clientes e ampliar alcance e vendas.

Aproveitar o momento com o que está chamando a atenção do público é muitas vezes a chance de ser apresentado a novos clientes em potencial, fazendo com que mais gente conheça o produto ou serviço, além de ter a marca reconhecida.

O sócio e diretor-executivo e criativo da Resultate, Thiago Freitas, afirma que hoje as marcas precisam estar na rede social, caso contrário aparentam nem existir perante o público.

“Hoje em dia quem está fora da rede social não está ali, sabe? Não tem importância. É lógico, tem que estudar também se o público daquela marca está na rede social ou não. É como antigamente, você tem uma empresa e precisa de um cartão de visita. Hoje, o seu cartão de visita é a sua rede social”, afirma.

LIGADO NAS TENDÊNCIAS

O gestor de conteúdo da LK Comunicação, Thiago Raash, afirma que estar ligado nas tendências ajuda a acelerar os resultados a partir do momento em que se aprende a surfar na onda das possibilidades que surgem, sejam assuntos do momento, sejam ferramentas novas disponibilizadas pelas plataformas digitais.

“É extremamente necessário entender o que tem influenciado o público, para então filtrar o que é relevante para a marca se associar, pois, uma vez que o público está sendo influenciado por alguma tendência, um caminho se abre e você terá facilidade para alcançar tal público e conectar-se a ele”, pontua.

Quanto antes se aprende a utilizar uma ferramenta, continua Thiago Raash, ou a abordar um tema, mais rápido a empresa pode dominar o assunto e se tornar referência em seu segmento, ganhando mais visibilidade do público de interesse.

Hugo Mansur, CEO da Life Brand, ressalta que primeiro a marca tem que ter espírito de tempo, o que significa que tem que acompanhar a evolução da sociedade sempre porque, quando a sociedade muda, passa a ter novos anseios.

Assim, as marcas que conseguem acompanhar a sociedade juntamente ao seus desejos, suas características e visões de mundo são as que conseguem não só sobreviver, mas também crescer.

Mansur orienta que esse posicionamento precisa estar refletido nas plataformas digitais. “A rede social é hoje a principal vitrine das empresas. Porém, esse canal precisa dizer aquilo que a empresa pensa e como se posiciona”, pontua.

CONTEÚDO VERDADEIRO CONECTA

Para o head da Convertido MKT, Eder Lepaus Muller, o processo para alcançar relevância com o público e nas redes sociais se dá pela busca de engajamento da marca, mediante conteúdos qualificados que atraem o público-alvo, gerando o envolvimento com os consumidores de uma forma mais autêntica e interativa.

“No ambiente digital, é importante que as marcas busquem maior relevância, pois as que estão atualizadas com as tendências são vistas como relevantes e conectadas com o seu público-alvo. Isso ajuda a fortalecer a identidade da marca e a construir relacionamentos duradouros com os consumidores”, detalha.

Nesse processo em que a empresa tem que ser ousada e criativa, um ponto importante é que o pilar de uma marca forte é a reputação.

“A autenticidade desempenha um papel fundamental na geração de engajamento com as marcas nas redes sociais. Os consumidores estão cada vez mais exigentes e valorizam esse atributo ao interagir com as marcas. Os consumidores tendem a se identificar com essas marcas”, frisa.

Para Gustavo Oliveira, CEO da Teia Comunicação, a autenticidade é essencial para construir uma personalidade de marca forte e que se diferencia no universo digital.

“Não basta copiar, replicar ou tentar falar diferente o que todo mundo está comunicando. Tem que apresentar características próprias, um tom de voz único e abordagens que se conectam verdadeiramente com o público de interesse”, adverte.

Sander Marinho, sócio-diretor da Sempre Comunicação, aponta que as tendências mostram o que o público está consumindo em seu dia a dia. Portanto, segui-las de forma positiva pode se tornar o caminho mais curto para gerar conexão entre a marca e o consumidor.

Monitoramento das mídias digitais faz parte das estratégias de agências Crédito: Freepik

E, para garantir conexão e conteúdos verdadeiros para os usuários, Sander recomenda que as marcas não se liguem a tendências rasas, que passam muito rápido, o que aumentaria a probabilidade de seguir algo não autêntico, e analisem bem se aquela tendência está conectada com o público ou não.

NÃO É TODA ONDA QUE SE SURFA

Gustavo Oliveira, da Teia Comunicação, também falou sobre a importância das marcas se manterem atualizadas com o que está “em alta”. Ele lembra que o público acessa aquilo que tem conexão direta aos seus desejos e o que é tendência pode estar relacionado a esses interesses pontuais.

“Conseguir um clique de um usuário é algo desafiador e apostar nos trend topics é uma excelente alternativa para alcançar o tão almejado engajamento.”

Ele considera que explorar as tendências atualmente é uma ótima alternativa para encontrar melhores soluções para os clientes, mas pondera que é importante observar se o que é tendência tem conexão com o propósito e valores da marca.

Esse cuidado também foi observado por Thiago Raash, da LK. Ele lembra que é importante nunca querer participar de uma trend, ou se aproveitar de um tema, sem ter realmente entendido do que se trata.

“Evitar se aproveitar de um tema sobre a preservação do meio ambiente, por exemplo, se o assunto for um ‘calcanhar de Aquiles’ para a sua marca, principalmente se o público souber disso. Alguns assuntos e tendências deverão ficar de fora da linha editorial das suas mídias digitais, quando não alinhados com os valores da sua marca, já que podem ser desmascarados pelo público e isso custa muito.”

O QUE AS AGÊNCIAS TÊM FEITO

Diante de tantos desafios e velocidade de informação e tendências, as equipes de publicidade adotam inúmeras estratégias para que os clientes se destaquem no mercado.

Eder Muller, da Convertido MKT, diz que ficar atento ao que acontece no mundo digital é uma obrigação para todas as agências, e esse monitoramento se dá por meio das interações com os clientes e pesquisas diárias de tendências.

“Também ressalto o empenho do time de mídia, que está sempre em busca de algo inovador e impactante para atração e engajamento”, frisa.

Na Resultate, Thiago Freitas conta que a agência tem uma equipe de mídias sociais que acompanha as tendências. Além disso, há uma parceria com a Meta, com reuniões mensais em que são passados relatórios com as mudanças.

E na LK, por exemplo, a agência toda acaba se envolvendo quando o assunto é monitorar as trends.

“Todos são colaboradores. Independentemente de suas funções, todos estão constantemente compartilhando referências e contribuindo com ideias, pois temos uma comunicação aberta e todos conhecem os perfis dos clientes e o que tem a ver com cada um. Damos espaço para que possam se sentir confortáveis para enviarem ideias e referências sobre o que está ganhando a atenção das pessoas”, afirma Thiago Raash.

Além disso, possuem curadoria nas redes sociais e no Google Trends, e a equipe compartilha em pastas no drive e nos grupos no WhatsApp diversos conteúdos considerados tendência, a fim de filtrar o que é relevante para cada cliente.

CRIANDO SOLUÇÕES EFICAZES

Nesse contexto de identificar o que é novo, a busca por soluções eficazes para os clientes passa por utilizar todas essas tendências e as novas ferramentas. Thiago Raash, da LK Comunicação, afirma que seguir as tendências é o que ajuda hoje a alcançar mais pessoas.

“Imagine um influenciador ser fotografado usando um calçado específico, essa imagem viraliza nas redes e cai no gosto de milhares de pessoas que passam a buscar por aquele produto, tornando-o uma tendência. Logo, as lojas que estiverem divulgando o mesmo produto serão beneficiadas com o hype, pois não apenas estarão buscando compradores, mas sendo buscadas por eles. Ou seja, aproveitar as tendências é somar forças”, destaca.

Thiago observa que outro motivo para explorar este recurso é que as plataformas buscam o sucesso de cada uma de suas ferramentas, por isso, a cada nova função, novo formato de mídia e nova ferramenta lançada, os algoritmos favorecem a entrega dos conteúdos que os utilizam, tornando-os tendência. Por isso, hype não são apenas os assuntos ou personalidades do momento, mas também as possibilidades recém-lançadas pelas plataformas.

Sander Marinho, da Sempre Comunicação, enumera algumas soluções que considera eficazes e relevantes para que o público tenha suas demandas atendidas. Entre elas estão a defesa de causas e seu posicionamento, veracidade nos valores e propósito bem definido.

Conteúdos mais qualificados atraem o público-alvo Crédito: Freepik

Para Gustavo Oliveira, da Teia, a criação de soluções efetivas para os clientes têm base em uma escuta ativa e da participação do consumidor no processo.

“O público dita as regras, o que e como deseja consumir. Não dá para estabelecer uma abordagem unilateral, o público deseja participar, se envolver e fazer parte das estratégias da marca”, sustenta.

Já Thiago Freitas, diretor da Resultate, afirma que engajar de forma orgânica é um dos desafios atuais. “Hoje em dia é complicadíssimo uma nova marca conseguir aumento de forma orgânica. Tem que botar dinheiro, tem que investir, tem que patrocinar para ter essa relevância. Então, atualmente, o caminho é realmente o uso dos influenciadores”, pontua.

Sander Marinho acrescenta que, com a popularização das redes sociais e a quantidade de influenciadores crescendo diariamente, é de extrema importância que as marcas fiquem atentas às tendências e aos detalhes do papel de cada influenciador.

“Com o passar do tempo, vemos que as pessoas estão cada vez mais dispostas a lutar pelas causas que defende, e isso influencia diretamente na determinação dela em acompanhar ou não certo influenciador”, observa Sander, indicando que a marca precisa estar ligada a um nome que vai atrair o seu público.

Thiago Raash também ressalta a importância de entender as especificidades de cada ferramenta das mídias digitais e lembra que ter redes sociais exige muito mais do que fazer postagens.