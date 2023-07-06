Marca de linguiça e embutidos vem recheada com novidades, variedade e liderança

Linguiça Cofril é presença certa nas refeições e confraternizações das famílias Crédito: Divulgação

Sempre primando pela qualidade e pelo atendimento, a Cofril é a marca mais lembrada pelo público quando se trata de linguiça, mortadela e outros embutidos. E não é à toa. Se portfólio diverso, que inclui presunto e cortes suínos e bovinos, é presença certa em churrascos, almoços de família e outros eventos há mais de 30 anos.

Para proporcionar aos consumidores a segurança alimentar, a marca informa que segue protocolos rígidos e dispõe de um moderno laboratório para análise biológica a fim de manter o constante monitoramento do processamento dos produtos.

Isso tudo para garantir que os mais de 120 tipos de alimentos produzidos sejam oferecidos ao mercado com variedade, qualidade e sabor inconfundíveis, seja carne in natura, seja temperada, seja defumada. Hoje, as três unidades da empresa produzem, em média, duas mil toneladas por mês de derivados de suínos.

Além disso, cerca de 15 mil bovinos e suínos são abatidos mensalmente, sempre cumprindo normas de higiene, em ambiente refrigerado e em temperatura controlada. A direção da Cofril salienta, ainda, que tem compromisso com o cumprimento das exigências sanitárias e com as boas práticas de fabricação, com total respeito ao meio ambiente.

Compromisso com o cliente

O sócio-diretor da Cofril, José Carlos Correa Cardoso, afirma que o maior desafio da empresa é manter-se relevante no mercado e conciliar a modernização do modelo de negócio com a tradição que construiu ao longo dos anos.

“Por isso, buscamos de modo incessante estar periodicamente nos pontos de venda, fazendo a reposição dos produtos e mantendo uma comunicação permanente com os capixabas.

Nosso grande diferencial é a comunicação constante com os clientes. Procuramos estar presentes em todos os segmentos de mídia e de público, desde as grandes cidades até as comunidades mais distantes dos centros urbanos”, observa.

José Carlos Correa Cardoso: comunicação com o cliente é diferencial Crédito: Cofril/Divulgação

A participação ativa nas comunidades também é um destaque da atuação da Cofril. “A equipe comercial, por exemplo, marca presença semanal ou quinzenal nos pontos de venda, sempre verificando a aceitação dos produtos e fazendo a reposição de acordo com as necessidades dos clientes”, comenta José Carlos.

Tradição e modernidade

A história da Cofril começou em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, em 1987. Inicialmente, produzia 300 kg de linguiça por semana, em um espaço reduzido, de somente 20 metros quadrados. Com foco na constante preocupação com a qualidade, ao longo dos anos, os produtos conquistaram o paladar dos capixabas.

Isso motivou o impulso ainda maior da produção e das vendas. Com o decorrer do tempo, ocorreu a expansão para outros municípios.

Hoje, a Cofril conta com uma indústria de embutidos e um abatedouro em Cachoeiro de Itapemirim e um abatedouro e uma indústria de carnes em Atílio Vivacqua, que concentra o maior volume de produção da marca. Também há granjas de suínos nas cidades de Muqui e Vargem Alta.

Planta industrial em Atílio Vivacqua concentra o maior volume de produção da Cofril Crédito: Divulgação

Para manter o padrão de qualidade dos produtos, a empresa também conta com uma equipe administrativa preparada e dedicada, que planeja a produção para oferecer ao mercado o que há de melhor em matéria de sabor por meio de uma ampla linha de derivados de carne suína.