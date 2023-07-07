Empresa de vidro fortalece atuação em novos segmentos

A Viminas oferece, entre outras especificações, vidros temperados, laminados, esmaltados e de controle solar Crédito: Divulgação

Prestes a completar 40 anos de história, a Viminas não cansa de se reinventar e estar cada vez mais presente na memória dos capixabas. Com quatro filiais espalhadas pelo Brasil e um parque industrial, a empresa, agora, traça planos para se fortalecer em novos segmentos.

“Queremos manter a nossa tradição na oferta de vidros para a construção civil, mas também estamos trabalhando para fortalecer a nossa atuação no fornecimento de vidros para o setor moveleiro e para a indústria de linha branca”, conta Rafael Ribeiro, presidente da Viminas Vidros Especiais.

Atualmente, para a construção civil, a empresa fornece vidros que proporcionam benefícios como conforto térmico, isolamento acústico, economia de energia e segurança, e levam praticidade e comodidade às casas de milhares de consumidores. São vidros temperados, laminados, esmaltados, de controle solar, entre outros.

DIFERENCIAIS

Rafael Ribeiro aponta que os planos de expansão são estimulados pelo reconhecimento do público, que elegeu a empresa como mais lembrada na categoria “Indústria de Vidro” do Recall de Marcas A Gazeta. Ele celebra o recebimento do prêmio, afirmando que é motivo de orgulho e de grande responsabilidade para a gestão do grupo – já que buscam honrar, diariamente, a preferência dos consumidores.

“A Viminas, independentemente da concorrência, faz um esforço constante para ter as melhores tecnologias, a equipe mais bem qualificada e os processos mais evoluídos. O nosso foco é sempre oferecer o que há de melhor. Isso, inevitavelmente, faz com que a empresa seja pioneira em muitas ações e se diferencie no mercado”, avalia.

Outro motivo que destaca a empresa no mercado, segundo o presidente, é estar presente no dia a dia das pessoas e antenada às principais necessidades do consumidor.

"A constância, no sentido de estar sempre oferecendo novas soluções e, consequentemente, presente na vida das pessoas, e a busca por qualidade e inovação, que nos permite oferecer novidades e melhorias para parceiros e consumidores finais, fazem com que sejamos lembrados" Rafael Ribeiro - Presidente da Viminas Vidros Especiais

HISTÓRIA DE SUCESSO

A trajetória da marca começou em 1984, quando ainda era uma pequena vidraçaria. Décadas depois, o comércio de chapas de acrílico e molduras tornou-se referência na indústria de beneficiamento, transformação e produção de vidros. Além da sede administrativa na Serra, as filiais estão presentes em Vila Velha, Campos dos Goytacazes (RJ), Belo Horizonte (MG) e Eunápolis (BA).

“Estamos na casa das pessoas, presentes nos hábitos diários. É no ‘V’ do boxe do banheiro, nas janelas que se abrem todos os dias, nas divisórias, nos tampos de mesa, nas portas, nos muros… A utilização do vidro na construção civil evoluiu muito, nos últimos anos, e podemos dizer, com satisfação, que a Viminas acompanhou essa evolução e, graças a isso, mantém-se presente na vida e na memória dos capixabas”, valoriza Rafael Ribeiro.

Além disso, conforme observa, o mercado capixaba é essencial para a Viminas, fazendo com que haja uma grande dedicação em expandir o reconhecimento em solo capixaba.