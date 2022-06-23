Concessionária oferece conexão acelerada rumo ao carro dos sonhos

Vitoriawagen aposta em conectividade com o futuro para cativar o público no presente Crédito: Divulgação

A relevância da Vitoriawagen entre as revendas automotivas está diretamente ligada a atributos como eficiência, sustentabilidade e prosperidade nos negócios por meio de investimentos constantes. A avaliação é feita pelo diretor da empresa, Celso Duarte, ao destacar o protagonismo da concessionária entre as marcas mais lembradas em seu segmento no Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta.

“O reconhecimento é o maior e melhor prêmio que uma pessoa ou empresa pode receber, ainda mais vindo de seus consumidores, o que é extremamente importante e gratificante. Destacamos o respeito que dedicamos aos clientes, sempre oferecendo produtos e serviços de qualidade e com atendimento diferenciado. É preciso estar antenado com o mercado e suas exigências e ser inovador sempre. Por isso, somos uma empresa que busca esses valores a todo instante”, ressalta.

Por falar em inovação, na Vitoriawagen os consumidores podem até simular o carro dos sonhos. A novidade é possível, segundo o executivo, porque as novas instalações da concessionária de Vitória, inauguradas recentemente, oferecem um moderno e tecnológico showroom com 873 metros quadrados, mais conectado ao futuro, dentro do conceito mundial da Volkswagen, o New Brand Design.

Salão com veículos da Vitoriawagen: atendimento que informa e esclarece Crédito: Divulgação

“É a primeira revenda da montadora no Espírito Santo dentro do novo padrão internacional, oferecendo ao cliente uma nova experiência de compra, totalmente conectada. Entre os destaques, está uma ilha digital na qual o cliente pode navegar pelo portfólio da marca e simular o carro dos sonhos. O projeto vai se estender para as lojas da Serra e Guarapari”, adianta.

MERCADO

Segundo ele, protagonizar um mercado com ampla concorrência é resultado de um conjunto de fatores. “Entre eles estão produtos e serviços de qualidade e preocupação constante com a satisfação dos colaboradores, que são orientados e treinados a entender e atender às expectativas do consumidor, sempre buscando transparência, respeito e excelência no atendimento.”

Não é à toa que a Vitoriawagen sempre figurou na primeira colocação no ranking de vendas, sendo responsável por mais de 50% dos veículos Volkswagen vendidos no Espírito Santo. “Realmente, manter- -se no mercado há tanto tempo é motivo de orgulho e satisfação, pois a concorrência em nosso negócio é bastante acirrada”, relata.

A empresa traz na sua essência a solidez e robustez do Grupo Lider, conglomerado ao qual está ligada e que é um dos principais do mercado de revenda de automóveis do Brasil. Por isso, o Prêmio Recall é recebido com comemoração.

Celso Duarte e Juliana Braz, da Vitoriawagen, falam sobre conquistas e certificações Crédito: Divulgação

“O reconhecimento é o maior e melhor prêmio que uma pessoa ou empresa podem receber, ainda mais vindo de seus consumidores, o que é extremamente importante e gratificante. A nossa leitura é que estamos no caminho certo, investindo permanentemente em ações voltadas para a satisfação total dos nossos clientes e também em produtos e serviços de qualidade e preço justo”, celebra.

NOVA ROTA

Durante a pandemia de Covid-19, o maior desafio foi repensar prontamente uma nova forma de trabalho para manter o relacionamento com os clientes. “A comercialização de produtos em plataformas digitais foi um aprendizado que passou a fazer parte de nossa estratégia de vendas e, com certeza, veio para ficar. Atualmente, a comercialização pelos canais digitais representa mais de 20% das nossas vendas.”

Para o futuro, Duarte relata que entende que o maior desafio será a eficiência acima de tudo. Uma vez que o mercado evolui numa velocidade “incrível”, quem tiver a maior capacidade de se preparar e tomar as melhores e mais rápidas decisões conseguirá maior vantagem sobre a concorrência.

GOLDEN PIN

A Vitoriawagen foi uma das 15 concessionárias brasileiras e a única do Espírito Santo a receber o Gold Pin, uma certificação da matriz da Volkswagen, na Alemanha, que avalia critérios como volume de vendas, estrutura física, oficina e, principalmente, qualidade no atendimento dos serviços de vendas e pós-vendas.