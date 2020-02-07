Radar meteorológico que foi descartado poderia salvar vidas

Radar Meteorológico instalado em Portocel, Aracruz Crédito: Vale/Divulgação

O equipamento, que foi apontado como o mais moderno da América Latina na época, emitiria alertas para a população com até três horas antes de chuvas fortes, permitindo, por exemplo, a retirada de moradores de áreas de risco.

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O chamado Centro Capixaba de Monitoramento Hidrometeorológico (CCMH), que começaria a funcionar no primeiro semestre de 2014 em Portocel, Aracruz, teve investimento anunciado de R$ 20 milhões pelo Estado e de R$ 40 milhões pela Vale, segundo o site do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). Não há informação, contudo, de quanto chegou de fato a ser investido. O encerramento da parceria ocorreu em 2015, e tudo ficou por isso mesmo.

A descontinuidade de iniciativas mais ousadas em áreas tão sensíveis quanto a prevenção a catástrofes naturais mais uma vez repete a omissão do poder público em outras áreas igualmente importantes. Decisões tomadas por governantes que não sobrevivem aos seus mandatos e acabam esquecidas na bruma dos projetos que não vão para frente por divergências políticas ou mera vaidade. Quem paga o preço da falta de uma visão de Estado é o cidadão.

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