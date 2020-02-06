Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Chuva no ES: após 20 dias, cenário ainda é de destruição na região Sul
Imagens que impressionam

Chuva no ES: após 20 dias, cenário ainda é de destruição na região Sul

Governo do Estado calcula que serão necessários R$ 667 milhões para reconstrução de cidades. Durante enxurrada, mais de 600 casas foram destruídas

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 19:22
Casas são interditadas ao longo do Rio Novo, em Vargem Alta, no Sul do ES Crédito: Rafael Zambe | TV Gazeta
Vinte dias após as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo, mais de 12 mil capixabas continuam fora de suas casas, entre desabrigados e desalojados. Durante a enxurrada, um total de 600 casas e cerca de 300 pontes foram destruídas. O Governo do Estado estimou que serão necessários R$ 667 milhões para reconstrução dos municípios mais afetados pelas chuvas.

Veja Também

O prejuízo dos municípios do ES com as chuvas: veja a lista

O Ministério do Desenvolvimento Regional prometeu que R$ 1 bilhão serão liberados para os Estados atingidos pela chuva. Veja abaixo galeria de fotos que mostram o cenário de destruição em Castelo, no Sul do Espírito Santo.

Cenário de destruição 20 dias após fortes chuvas no Sul do ES

Com informações de Roger Santana, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados