Chuva no ES: após 20 dias, cenário ainda é de destruição na região Sul

Vinte dias após as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo, mais de 12 mil capixabas continuam fora de suas casas, entre desabrigados e desalojados. Durante a enxurrada, um total de 600 casas e cerca de 300 pontes foram destruídas. O Governo do Estado estimou que serão necessários R$ 667 milhões para reconstrução dos municípios mais afetados pelas chuvas.
O Ministério do Desenvolvimento Regional prometeu que R$ 1 bilhão serão liberados para os Estados atingidos pela chuva. Veja abaixo galeria de fotos que mostram o cenário de destruição em Castelo, no Sul do Espírito Santo.
Cenário de destruição 20 dias após fortes chuvas no Sul do ES
Com informações de Roger Santana, da TV Gazeta