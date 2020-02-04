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Após chuvas

Casagrande afirma que obras de reconstrução no ES começam imediatamente

Dos R$214 milhões liberados, R$ 100 milhões serão usados pelo governo do Estado, por exemplo, para a reconstrução de pontes e rodovias destruídas pelas fortes chuvas

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 17:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 17:17
Governo anuncia R$ 214 milhões para obras que começam imediatamente Crédito: Elis Carvalho
O Governo do Estado do Espírito Santo anunciou nesta terça-feira (4) a liberação de R$ 214 milhões em recursos para as cidades atingidas pelas chuvas. Destes, R$ 100 milhões são para as obras de reconstrução que serão tocadas pelo Estado, que começam imediatamente.  Pontes e rodovias estaduais serão tratadas como prioridade. Parte do dinheiro será destinado à prevenção de desastres. O foco está nas 22 cidades mais afetadas, que declararam calamidade ou situação de emergência.  O Sul do Espírito Santo foi a região mais afetada.
De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), no primeiro momento dos temporais, há duas semanas, foram liberados recursos emergenciais. 
"Esses R$ 100 milhões o Estado aplicará diretamente na execução de obras. Já R$ 72 milhões serão para o Fundo Cidades, repassados a quase todos os municípios do Estado para prevenção e reconstrução . Para o Fundo da Defesa Civil serão R$ 25 milhões; R$ 17 milhões para assistência social, como o aluguel social, por exemplo", explicou Casagrande.
O governador completou que parte dessa verba será fundo a fundo, ou seja, com tramitação mais rápida. Para acessar os recursos do Fundo Cidades, basta o município apresentar um plano de trabalho detalhando o que será feito com esse recurso. O mesmo vale para o dinheiro que será destinado à assistência Social. 

PEDIDO DE VERBA AO GOVERNO FEDERAL

Indagado sobre o total que precisará ser gasto para reconstruir o que as enchentes carregaram - algo próximo a R$ 667 milhões -, Casagrande explicou que está em contato com o governo federal para conseguir mais verbas. Na última segunda-feira (3) ele teve uma reunião com o Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e na próxima quarta (5) irá conversar com o Ministro da Economia, Paulo Guedes.
"Liberamos esse primeiro recurso e na medida que formos trabalhando, veremos quanto irá entrar do governo federal. Caso seja necessário, poderemos também rentabilizar do orçamento do Estado. Mas as conversas com o governo federal estão boas e nossas expectativas são as melhores. Apresentando o plano de trabalho, espero que em 15 dias esses recursos comecem a chegar. Por conta dessa incerteza de tempo, decidimos adiantar a liberação dos recursos por questão de emergência", afirmou.

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