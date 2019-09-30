Protestos - 30/09/2019

Publicado em 30 de setembro de 2019 às 10:16
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Cartório Serra
AM COSTA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.586.925/0001-80 Protocolo: 1117147 DAY CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - CNPJ: 21.235.575/0001-63 Protocolo: 1117248 GILMAR DEORCE DE MORAIS (PIN3) - CPF: 081.465.847-48 Protocolo: 1117217 IVISON GOMES DE O CABRAL ME - CNPJ: 14.299.323/0001-32 Protocolo: 1117187 JOSE FLORENCIO DE MENEZES - CPF: 575.473.947-87 Protocolo: 1117245 MEGAFORT DISTR IMP EXP LTDA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1117181, 1117186, 1117196, 1117197 NORDEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.838.931/0005-39 Protocolo: 1117193 WESLEY EPIFANIO ESTEVAO - CPF: 112.806.787-04 Protocolo: 1117247 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 01 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 27 de Setembro de 2019
1o. Ofício da 2a. Zona de Vila Velha - ES
Acham-se apontados neste Ofício os Títulos de Responsabilidade das Seguintes Pessoas: DANIEL ANTUNES 20.410.498/0001-78 1 REINALDO DE LACERDA GOMES EIRELI-ME 28.250.806/0001-57 1 E por não ter sido possível encontra-las, ficam as mesmas desde já intimadas para o exercício de seus direitos até (01) dia útil após esta publicação, nos termos da lei nr.9492/97 Vila Velha (ES), 30 de SETEMBRO de 2019 TABELIÃ Liane Persio
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital
ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS AGIL EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 1 CNPJ: 21.111.675/0001-88 ALAN CAPICHE DE OLIVEIRA 1 CPF: 142.624.057-02 ALLAN LIMA DE OLIVEIRA 1 CNPJ: 28.504.502/0001-79 CARLOS ALBERTO VARGAS PORCHERA 1 CPF: 031.962.567-23 ERIKA VITORIA DOS SANTOS 09352371780 1 CNPJ: 16.581.911/0001-90 JARCINO SHROCK 1 CPF: 015.248.317-94 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 1 de outubro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, segunda-feira, 30 de setembro de 2019. MARINA BERGAMI ROCHA - Substituta Legal
