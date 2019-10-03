Protestos - 03/10/19

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 00:00
Protestos
Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio – ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): DEARTAGNAN DIAS CABRAL, CPF nº 727.068.137-68 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 03-10-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio – ES, 02 de outubro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS – Oficiala e Tabeliã ACQUA4LIFE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME - CNPJ: 21.288.396/0001-94 Protocolo: 1117501 ANCORAVIX ENG.E SEG. DO TRABALHO LTDA ME - CNPJ: 24.846.854/0001-51 Protocolo: 1117513 ANTONIO NOBRE NETO - CPF: 112.938.947-29 Protocolo: 1117429 CENTRO SUL SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP - CNPJ: 28.413.894/0001-60 Protocolo: 1117537 DEBORA STUTZ DOS SANTOS - CPF: 125.283.228-10 Protocolo: 1117524 ELIZANGELA BRAGA - CPF: 102.659.047-73 Protocolo: 1117522 MEGAFORT DIST. E IMP. E EXP. LTDA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1117519, 1117428, 1117426, 1117450 ULTRAMIX DISTRIBUIDORA LTDA ME - CNPJ: 27.604.804/0001-56 Protocolo: 1117533 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 04 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 02 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
