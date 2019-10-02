Protestos

Protestos - 02/10/19

E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR os Srs. ADELMA DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF nº 123.357.137-01 e ELOY BANHOS PIMENTEL - CPF nº 015.173.397-07, proprietário do imóvel situado na Av. Desembargador Mario da Silva Nunes, nº 717, Apartamento 507, Torre B, Bloco VI, Villaggio Limoeiro Residence Clube Shopping Business, Jardim Limoeiro, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 155553078259-0, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 25/07/2014 – Matricula do Imóvel nº 85441, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra – ES, 02 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h EDITAL DE INTIMAÇÃO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E DEMAIS SERVENTIAS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Maristela de Almeida Serra, na qualidade de Oficiala do Cartório de Registro Geral de Imóveis e Demais Serventias, da Cidade e Comarca de Conceição da Barra-ES, segundo as atribuições com conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como pelo Credor da Cédula de Crédito Bancário nº 237/2072/30102013-01 (7820070), carteira 450 – ATUAL NUMERAÇÃO 511/9504589, garantido por Alienação Fiduciária firmado em 30/10/2013 e 20/11/2018, Registrado sob nº 08 e Averbado sob nº 12, respectivamente, na Matrícula nº 2.275, deste Cartório, referente ao imóvel situado na Rua Braço do Rio, Bairro Novo Horizonte, constante do Lote nº 783 da Quadra 38 , Município e Comarca de Conceição da Barra-ES, com saldo devedor de responsabilidade de Vossa Senhoria, vem intimar o Sr. ADALBERTO TORRES RUAS JÚNIOR, inscrito no CPF sob o nº 430.303.516-53, e a Sra. IGNEZ MARIA DE SOUZA RUAS, inscrita no CPF sob o nº 568.524.956-04, que não foram encontrados em sua residência nesta cidade para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos. Informo ainda que, o valor destes encargos, posicionado em 13/06/2019, correspondem a R$ 13.600,67 (treze mil, seiscentos reais e sessenta e sete centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, acrescidos dos emolumentos do Serviço Registral no valor de R$ 458,41 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), e despesas de intimação. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sª., para que se dirija a este Cartório de Registro Geral de Imóveis, situado à Rua Capitão Antero Faria, 306 – centro, nesta cidade e Comarca de Conceição da Barra-ES, das 09:00h às 18:00h, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir desta data. Nesta oportunidade, fica V.Sª., cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da Credora Fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 Parágrafo 7º da Lei 9.514/97. Dada e Passada nesta cidade de Conceição da Barra-ES, ao 01 (primeiro) dia do mês de outubro do ano de 2019. Maristela de Almeida Serra Oficiala CARTÓRIOS DE PROTESTO CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: EVEREST COM. DE PESCADOS EIRELI - CNPJ: 31.163.960/0001-04 Protocolo: 1117415 HOME CENTER BRASIL MATERIAIS P - CNPJ: 83.817.858/0060-20 Protocolo: 1117372 INSTALAGAS INST. E MANUT. GASES MED. - CNPJ: 15.410.287/0001-03 Protocolo: 1117406 MARCELLE ALVARINTO FRAGA - CPF: 035.895.717-64 Protocolos: 1117348, 1117349, 1117350, 1117351 MEGAFORT DIS IMP EXPORT LTDA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1117374, 1117378, 1117387, 1117386, 1117346, 1117347 PRIMELOG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - CNPJ: 15.722.869/0001-17 Protocolo: 1117416 VITORIA INDIVIDUALIZACAO E GESTAO D - CNPJ: 22.667.234/0001-20 Protocolo: 1117384 VITORIA USINAGEM E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 13.185.373/0001-26 Protocolo: 1117393 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 03 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 01 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DA SERRA Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES - Cep 29176-020 - TeleFax: (27) 3064- 7250, horário de funcionamento Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: ABIMAEL KARSTEN Me1 CNPJ: 11.820.969/0001-25 CELSO DIAS 04656527866 1 CNPJ: 22.434.023/0001-47 GILMAR LOPES MACHADO 1 CNPJ: 30.627.484/0001-64 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quinta-feira, 3 de outubro de 2019, notifica-as do protesto.Serra, ES, quarta-feira, 2 de outubro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a Sra. CRISTINA RASTOLDO COSTA - CPF nº 024.608.037-02, proprietário do imóvel situado na Rua Herman Stern, nº 371, Apartamento 602, Torre B, Recreio das Laranjeiras Condomínio Clube, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 1.4444.0430707-0, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 16/10/2013 – Matricula do Imóvel nº 68370, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra – ES, 01 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h